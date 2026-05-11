करण जौहर की नई फिल्म 'चाँद मेरा दिल' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. सोशल मीडिया पर अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की केमिस्ट्री खूब चर्चा में है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर कॉलेज रोमांस करने वाले ये स्टार्स असल जिंदगी में कितने पढ़े-लिखे हैं? चलिए डालते हैं एक नजर इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड और फिल्मी सफर पर:

अनन्या पांडे की एजुकेशन

अनन्या पांडे आज बॉलीवुड की टॉप यंग एक्ट्रेस में शुमार हैं, और उनकी पढ़ाई को लेकर भी अक्सर चर्चा होती रहती है. अनन्या ने अपनी 12वीं तक की स्कूलिंग मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की. रिपोर्ट्स के अनुसार, अनन्या का सेलेक्शन अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में हो गया था, लेकिन उसी दौरान उन्हें करण जौहर की फिल्म का ऑफर मिला. अनन्या ने एक्टिंग को प्रायोरिटी दी और अपने करियर पर फोकस करने का डिसीजन किया. वह अक्सर कहती हैं कि फिल्म सेट ही उनका 'एक्टिंग स्कूल' रहा है.

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फिल्मी करियर की शुरूआत

अनन्या ने 2019 में करण जौहर की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से बॉलीवुड में डेब्यू किया और ये फिल्म पर्दे पर हिट साबित हुई. 2019 में ही उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म 'पति पत्नि और वो' में अपनी कॉमिक टाइमिंग और एक्टिंग से सबको काफी इंप्रेस किया.

लक्ष्य लालवानी की एजुकेशन

दिल्ली के रहने वाले लक्ष्य लालवानी ने अपनी 12वीं तक की स्कूलिंग दिल्ली के मशहूर सेंट जेवियर्स स्कूल से की है. उसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स और फोटोग्राफी में ग्रेजुएशन पूरा किया. क्रिएटिव वर्क्स में इंटरेस्ट के चलते उन्होंने सिनेमा की दुनिया की तरफ रुख किया.

शुरुआती करियर और फिल्में

लक्ष्य ने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो 'वॉरियर हाई' से की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली ऐतिहासिक शो 'पोरस' से. लक्ष्य को फिल्मी दुनिया में पहचान मिली 2024 में आई उनकी पहली फिल्म 'किल' से. जिसके लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू एक्टर का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला.

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चांद मेरा दिल रिलीज डेट

विवेक सोनी के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 22 मई, 2026 को रिलीज होगी.