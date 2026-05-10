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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडगोल्ड गाला में छाईं प्रियंका चोपड़ा, पहनी 20 साल पुरानी चिकनकारी साड़ी से बनी ड्रेस, देखें फोटोज

गोल्ड गाला में छाईं प्रियंका चोपड़ा, पहनी 20 साल पुरानी चिकनकारी साड़ी से बनी ड्रेस, देखें फोटोज

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हाल ही में गोल्ड गाला 2026 में पहु्ंची. इस खास मौके पर एक्ट्रेस काफी ग्लैमरस लुक में नजर आई. आइए देखते हैं उनकी फोटोज.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 10 May 2026 03:22 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हाल ही में गोल्ड गाला 2026 में पहु्ंची. इस खास मौके पर एक्ट्रेस काफी ग्लैमरस लुक में नजर आई. आइए देखते हैं उनकी फोटोज.

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में गोल्ड गाला 2026 में शिरकत की. इस मौके वो काफी ग्लैमरस लुक में दिखीं. उन्होंने 20 साल पुरानी चिकनकारी साड़ी से बनी खास ड्रेस पहनी और अपने ग्लैमरस लुक से सभी का ध्यान खींच लिया.

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प्रियंका चोपड़ा ने 5वें गोल्ड गाला में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई. इस दौरान उन्हें सिनेमा और ग्लोबल एंटरटेनमेंट में 25 साल की जर्नी के लिए Global Vanguard अवॉर्ड मिला.
प्रियंका चोपड़ा ने 5वें गोल्ड गाला में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई. इस दौरान उन्हें सिनेमा और ग्लोबल एंटरटेनमेंट में 25 साल की जर्नी के लिए Global Vanguard अवॉर्ड मिला.
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इस इवेंट में उन्होंने अमित अग्रवाल का डिजाइन किया हुआ मॉडर्न गाउन पहना, जिसमें इंडियन कल्चर का खूबसूरत टच देखने को मिला.
इस इवेंट में उन्होंने अमित अग्रवाल का डिजाइन किया हुआ मॉडर्न गाउन पहना, जिसमें इंडियन कल्चर का खूबसूरत टच देखने को मिला.
Published at : 10 May 2026 03:22 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chopra

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