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गोल्ड गाला में छाईं प्रियंका चोपड़ा, पहनी 20 साल पुरानी चिकनकारी साड़ी से बनी ड्रेस, देखें फोटोज
बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हाल ही में गोल्ड गाला 2026 में पहु्ंची. इस खास मौके पर एक्ट्रेस काफी ग्लैमरस लुक में नजर आई. आइए देखते हैं उनकी फोटोज.
ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में गोल्ड गाला 2026 में शिरकत की. इस मौके वो काफी ग्लैमरस लुक में दिखीं. उन्होंने 20 साल पुरानी चिकनकारी साड़ी से बनी खास ड्रेस पहनी और अपने ग्लैमरस लुक से सभी का ध्यान खींच लिया.
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Published at : 10 May 2026 03:22 PM (IST)
Tags :Priyanka Chopra
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