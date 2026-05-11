सुल्तानपुर: 'देश की जनता को समझ लेना चाहिए कि...', PM मोदी की अपील पर संजय सिंह का बड़ा बयान

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच लोगों से खर्चों में कटौती की प्रधानमंत्री नरेंद्र की अपील पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.पीएम मोदी द्वारा जनता से की गई अपील पर संजय सिंह ने कहा कि इस देश की जनता को समझ लेना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी इस्तेमाल है, चुनाव खत्म जनता पर मंहगाई का बोझ डाला जाएगा.

संजय सिंह ने आगे कहा, "प्रधानमंत्री को संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए और देश की जो स्थिति है उसके बारे में संसद में चर्चा करनी चाहिए. लेकिन प्रधानमंत्री यू ए ई यूरोप के टूर पर निकल रहे हैं. अब उनके लिए विदेश की यात्राएं करना मौज मनाना ये जरूरी है, चुनाव खत्म हो गए हैं तो वो जरूरी है."

'रैली करना बंद करें'

उन्होंने ये भी कहा, पीएम मोदी की सलाह की पेट्रोल,डीजल, गैस का इस्तेमाल कम करो,सोना खरीदना कम करो, तेल खाना कम करो. प्रधानमंत्री जी इसकी सलाह आप खुद से करिए, आप लाखों लोगों की रैली करते हैं, लाखों लोग आते हैं लाखों लीटर पेट्रोल बर्बाद होता है उसे बंद करिए. प्रधानमंत्री जी जो बड़े बड़े रोड शो करते हैं उसे बंद करिए. ये विदेशों की यात्राएं बंद करिए."

आप सासंद ने आगे कहा, "आप सोना खरीदने के लिए मना कर रहें हैं, डेढ़ लाख रूपये तोला सोना है तो आम जनता कहां से सोना खरीद पाएगी. सोना तो आप के दोस्त खरीद रहे हैं , नीरव मोदी, मेहुल चौकसी. तो उनसे कहिए देश को लूटना बंद करें, देश की सारी संपत्तियों को खरीद कर आप लाखों करोड़ों कमा रहे हैं और आप देश की जनता को उपदेश दे रहे हैं."

'देश की जनता को अब समझना होगा'

संजय सिंह ने ये भी कहा, "देश की जनता को समझना होगा कि पटना में लाठियां खानी है, बंगाल में हिंसा झेलनी है, दिल्ली में ढाई हजार का वादा करके उसे भूल जाना है. प्रधानमंत्री के दो करोड़ रोजगार का वायदा और 15 लाख का

वायदा झूठे निकले. फिर भी अगर आप उनको बार वोट दे रहें हैं तो उनको ताकत मिलेगी वो और मजबूती से झूठ बोलेंगे और मजबूती से आपको ठगेंगे और मजबूती से आपको मंहगाई की आग में झोंकेंगे."