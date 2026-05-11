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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकियारा अडवाणी के लिए शेफ बने सिद्धार्थ मल्होत्रा, एक्ट्रेस के पहले मदर्स डे को बनाया स्पेशल, देखें फोटोज

कियारा अडवाणी के लिए शेफ बने सिद्धार्थ मल्होत्रा, एक्ट्रेस के पहले मदर्स डे को बनाया स्पेशल, देखें फोटोज

एक्ट्रेस कियारा अडवाणी ने कल अपना पहला मदर्स डे सेलिब्रेट किया. इस दौरान उनके पति और एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने पैन केक बनाया. कियारा ने इस सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर की है.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 11 May 2026 11:14 AM (IST)
एक्ट्रेस कियारा अडवाणी ने कल अपना पहला मदर्स डे सेलिब्रेट किया. इस दौरान उनके पति और एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने पैन केक बनाया. कियारा ने इस सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर की है.

कल 10 मई को मदर्स डे था. आम लोगों से लेकर सेलेब्स ने इसे खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. एक्ट्रेस कियारा आडवाणी के लिए ये दिन और भी खास था क्योंकि मां बनने के बाद ये उनका पहला मदर्स डे था. इस मौके पर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने उन्हें खास महसूस कराने के लिए खुद चॉकलेट पैनकेक बनाया.

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कियारा अडवाणी ने मदर्स डे सेलिब्रेशन की कई फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. जिसमें वो काफी खुश नजर आ रही हैं.
कियारा अडवाणी ने मदर्स डे सेलिब्रेशन की कई फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. जिसमें वो काफी खुश नजर आ रही हैं.
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इस खास मौके पर सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी पत्नी के लिए शेफ बने. उन्होंने कियारा के लिए खुद चॉकलेट पैनकेक बनाया.
इस खास मौके पर सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी पत्नी के लिए शेफ बने. उन्होंने कियारा के लिए खुद चॉकलेट पैनकेक बनाया.
Published at : 11 May 2026 11:14 AM (IST)
Tags :
Sidharth Malhotra Kiara Advani

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