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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसोनम कपूर से शिल्पा शेट्टी तक, जब इन फिल्मी सितारों ने बच्चों को दिए भगवान से जुड़े नाम

सोनम कपूर से शिल्पा शेट्टी तक, जब इन फिल्मी सितारों ने बच्चों को दिए भगवान से जुड़े नाम

Celebrity Baby Names: हाल ही में सोनम कपूर ने अपने बेटे का नाम भगवान शिव से जुड़ा हुआ रखा. वहीं, कई सितारे अपने बच्चे का नाम ईश्वर के नाम से जुड़ा हुआ रखना पसंद करते हैं, तो आइए उनके नाम जानते हैं.

By : आईएएनएस  | Updated at : 10 May 2026 06:40 PM (IST)
Celebrity Baby Names: हाल ही में सोनम कपूर ने अपने बेटे का नाम भगवान शिव से जुड़ा हुआ रखा. वहीं, कई सितारे अपने बच्चे का नाम ईश्वर के नाम से जुड़ा हुआ रखना पसंद करते हैं, तो आइए उनके नाम जानते हैं.

बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री में कई सितारे अपने बच्चों के नाम बहुत सोच-समझकर रखते हैं. वो ऐसे नाम चुनना पसंद करते हैं, जो ईश्वर, देवी-देवताओं से जुड़े हों और आध्यात्मिक अर्थ वाले हो. इसी बीच हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने भी अपने बेटे का नामकरण किया है. हालांकि ये पहली बार नहीं है, जब किसी सितारे ने अपने बच्चे का नाम ईश्वर से जुड़ा हुआ रखा है. इससे पहले भी कई सेलेब्स ने अपने बच्चों का नाम वैदिक और भगवान से प्रेरित होकर रखा है, जिससे भगवान के प्रति उनकी आस्था और विचार साफ नजर आते हैं.

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सोनम कपूर ने अपने दूसरे बेटे का नाम रुद्रलोक कपूर आहूजा रखा है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्टर शेयर कर लिखा कि भगवान विष्णु की कृपा से जन्मे इस बच्चे को वो दिव्य आशीर्वाद मानती हैं. उनके बड़े बेटे का नाम 'वायु' विष्णु से जुड़ा हुआ है. वहीं उनके छोटे बेटे का नाम भगवान शिव से जुड़ा है, जिसका मतलब दुखों का नाश करने वाला और प्राण शक्ति है.
सोनम कपूर ने अपने दूसरे बेटे का नाम रुद्रलोक कपूर आहूजा रखा है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्टर शेयर कर लिखा कि भगवान विष्णु की कृपा से जन्मे इस बच्चे को वो दिव्य आशीर्वाद मानती हैं. उनके बड़े बेटे का नाम 'वायु' विष्णु से जुड़ा हुआ है. वहीं उनके छोटे बेटे का नाम भगवान शिव से जुड़ा है, जिसका मतलब दुखों का नाश करने वाला और प्राण शक्ति है.
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वत्सल सेठ और इशिता दत्त ने भी अपनी बेटी का नाम वेदा रखा है, जिसका संस्कृत मतलब 'ज्ञान' और 'बुद्धिमत्ता' है. साथ ही उनके बड़े बेटे का नाम वायु है, जो पवन देवता से जुड़ा है.
वत्सल सेठ और इशिता दत्त ने भी अपनी बेटी का नाम वेदा रखा है, जिसका संस्कृत मतलब 'ज्ञान' और 'बुद्धिमत्ता' है. साथ ही उनके बड़े बेटे का नाम वायु है, जो पवन देवता से जुड़ा है.
Published at : 10 May 2026 06:36 PM (IST)
Tags :
Sonam Kapoor Celebrity Baby Names

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