सोनम कपूर से शिल्पा शेट्टी तक, जब इन फिल्मी सितारों ने बच्चों को दिए भगवान से जुड़े नाम

सोनम कपूर ने अपने दूसरे बेटे का नाम रुद्रलोक कपूर आहूजा रखा है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्टर शेयर कर लिखा कि भगवान विष्णु की कृपा से जन्मे इस बच्चे को वो दिव्य आशीर्वाद मानती हैं. उनके बड़े बेटे का नाम 'वायु' विष्णु से जुड़ा हुआ है. वहीं उनके छोटे बेटे का नाम भगवान शिव से जुड़ा है, जिसका मतलब दुखों का नाश करने वाला और प्राण शक्ति है.