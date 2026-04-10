'राका' का बजट और स्टार्स की फीस आई सामने, जानें अल्लू अर्जुन-दीपिका की फिल्म की पूरी डिटेल्स

'राका' का बजट और स्टार्स की फीस आई सामने, जानें अल्लू अर्जुन-दीपिका पादुकोण की फिल्म की पूरी डिटेल्स
अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म राका को एक बड़ी पैन इंडिया फिल्म के तौर पर तैयार किया जा रहा है. आइए जानते हैं फिल्म की कास्ट, बजट और बाकी सभी जरूरी डिटेल्स के बारे में..
एटली की अपकमिंग फिल्म AA22XA6 का टाइटल अल्लू अर्जुन के 44वें बर्थडे के मौके पर ऑफिशियल तौर से रिवील कर दिया गया. इस फिल्म का नाम अब राका रखा गया है.फिल्म के पहले पोस्टर में अल्लू अर्जुन का दमदार लुक देखने को मिला,जिसमें उनके चेहरे का कुछ हिस्सा भेड़िये जैसे फर वाले हाथ और नुकीले पंजों से ढका हुआ था.
उनकी काजल लगी आंखें काफी इंटेंस लुक दे रही थीं, वहीं उनका आधा गंजा और रफ-टफ अंदाज किरदार को और ज्यादा दमदार बना रहा था.पोस्ट को देखने के बाद फैंस काफी एक्साइटेड नजर आए.फिल्म को लेकर काफी बज़ देखने को मिल रहा है. चलिए जानते हैं अब तक इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कास्ट, बजट और बाकी सभी अहम डिटेल्स के बारे में..
राका में अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण की जोड़ी पहली बार देखने को मिलेगी, जो हाल के समय की सबसे बड़ी और हाई-प्रोफाइस ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक मानी जा रही है. फिल्म में इन दोनों के अलावा और भी कई सपोर्टिंग एक्टर्स नजर आएंगे.
इन सेलेब्स का फिल्म में होगा कैमियो!
रिपोर्ट के अनुसार मृणाल ठाकुर भी फिल्म में कैमियो करती दिखेंगी. वहीं, टाइग श्रॉफ के कैमियो को लेकर भी खबरें बनी हुई हैं. हालांकि, ऑफिशियल तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा गया है.Deccan Chronicle की रिपोर्ट के अनुसार राका के लिए अल्लू अर्जुन ने 175 करोड़ रुपये की फीस ली है.
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रिपोर्ट के अनुसार अल्लू अर्जुन को इस फिल्म में तीन कैरेक्टर निभाते हुए देखा जाएगा. एक पुलिस ऑफिसर, एक आधा इंसान-आधा मॉन्सटर और एक इन दोनों भाइयों के पिता का रोल.वहीं, रिपोर्ट की मानें तो दीपिका पादुकोण को इस फिल्म के लिए 25 करोड़ रुपये फीस मिली है.
जानें 'राका' का बजट
हालांकि, ऑफिशियल तौर पर इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई है.पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार राका का बजट करीब 800 करोड़ रुपये है. रिपोर्ट के अनुसार इस बड़े बजट का एक बड़ा हिस्सा वीएफएक्स और एक्शन सीक्वेंस पर खर्च किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि करीब 200 करोड़ रुपये फ्रोडक्शन कॉस्ट पर और लगभग 250 करोड़ रुपये हाई एंड वीएफएक्स पर खर्च किया जा रहा है.
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Source: IOCL