धुरंधर का श्रद्धा कपूर ने किया रिव्यू, सीक्वल को लेकर बोलीं- हमारे इमोशन्स के साथ मत खेलो

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है. फिल्म धुआंधार कमाई कर रही है और बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है. अब एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने भी धुरंधर देख ली है. श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म का रिव्यू किया है और बताया उन्हें फिल्म कैसी लगी. इसी के साथ फिल्म धुरंधर को लेकर जो निगेटिव पीआर हुआ उसे लेकर भी श्रद्धा ने रिएक्ट किया.

श्रद्धा कपूर ने किया धुरंधर का रिव्यू

श्रद्धा कपूर ने लिखा- एक तो धुरंधर जैसी फिल्म बनाना और फिर उसके दूसरे पार्ट के लिए 3 महीने इंतजार करवाना ये अच्छी बात नहीं है. हमारे इमोशंस के साथ मत खेलिए. प्लीज फिल्म की रिलीज को प्रीपोन कर दीजिए. क्या शानदार एक्सपीरियंस है. सुबह शूट न होता तो कसम से अभी ही दोबारा देखने जाती. छावा, सैयारा और धुरंधर सभी 2025 में. हिंदी सिनेमा आग लगा रहा है.

आगे श्रद्धा ने लिखा- यामी गौतम का निगेटिव पीआर, मनगढ़ंत विवाद को लेकर बात करना, धुरंधर ने सबकुछ सहा है और शाइन करके निकली है. कोई भी खराब फोर्स अच्छी फिल्म को पीछे नहीं खींच सकता. ऑडियंस पर हमें विश्वास है.













बता दें धुरंधर को आदित्य धर ने बनाया है. फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. रणवीर सिंह के अलावा इस फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल भी अहम रोल में हैं. अक्षय खन्ना पूरी फिल्म में सबसे ज्यादा हाईलाइट रहे. उनकी एक्टिंग की हर जगह तारीफ हो रही है. स्मृति ईरानी ने तो ये तक कह दिया कि अक्षय खन्ना को ऑस्कर दे दो.

इस फिल्म में कई टीवी एक्टर्स भी नजर आए. क्रिस्टल डीसूजा, आयशा खान, गौरव गेरा और सौम्या टंडन फिल्म का हिस्सा हैं. फिल्म को बहुत पसंद किया जा रहा है. धुरंधर ने दूसरे हफ्ते में ही दुनियाभर में 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म अभी भी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है.