पॉपुलर एक्टर रितेश देशमुख 17 दिसंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. रितेश 22 साल से बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. रितेश ने एक्शन से लेकर कॉमेडी तक हर जॉनर में खुद को प्रूव किया है. आइए आज नजर डालते हैं अब तकी उनकी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर

रितेश देशमुख की हिट फिल्मों की लिस्ट

रितेश की पहली फिल्म तुझे मेरी कसम थी. ये फिल्म सेमी हिट रही थी. फिल्म ने 8.93 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसके अलावा उन्होंने मस्ती, क्या कूल हैं हम, ब्लफमास्टर, मालामाल वीकली, हे बेबी, धमाल, हाउसफुल, डबल धमाल, तेरे नाल लव हो गया, हाउसफुल 2, क्या सुपर कूल हैं हम, ग्रैंड मस्ती, एक विलेन, हाउसफुल 3, टोटल धमाल, हाउसफुल 4, मरजावां और हाउसफुल 5 जैसी 19 हिट, सेमी हिट और एवरेज फिल्में दी हैं.

सक्सेसफुल फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, इन फिल्मों के कलेक्शन की बात करें तो मस्ती ने 20.28 करोड़, क्या कूल हैं हम ने 15.34 करोड़, ब्लफमास्टर ने 18.28 करोड़, मालामाल वीकली ने 26.89 करोड़, हे बेबी ने 24.48 करोड़, धमाल ने 32.51 करोड़, हाउसफुल ने 75.62 करोड़, डबल धमाल ने 43.88 करोड़, तेरे नाल लव हो गया ने 20.08 करोड़, हाउसफुल 2 ने 106.00 करोड़, क्या सुपर कूल हैं हम ने 45.14 करोड़, ग्रैंड मस्ती ने 102 करोड़, एक विलेन ने 105.62 करोड़, हाउसफुल 3 ने 109.14 करोड़, टोटल धमाल ने 154.23 करोड़, हाउसफुल 4 ने 194.60 करोड़, मरजावां ने 47.78 करोड़, हाउसफुल 5 ने 160.72 करोड़ का कलेक्शन किया.

रितेश की ये फिल्में रहीं फ्लॉप

वहीं रितेश की फ्लॉप फिल्मों की बात की जाए तो इस लिस्ट में मस्ती 4, बैंक चोर, बंजो, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, मस्तीजादे, क्या कूल हैं हम 3, Bangistan, हमशक्ल्स, जाने कहां से आई है, रण, अलादीन, डू नॉट डिस्टर्ब, दो ताली, कैश, अपना सपना मनी मनी, डरना जरुरी है, फाइट क्लब-मेंबर्स ओनली, नाच, बर्दाश्त और आउट ऑप कंट्रोल जैसी फिल्में हैं.

रितेश को पिछली बार फिल्म मस्ती 4 में देखा गया. ये फिल्म फ्लॉप साबित रही. फिल्म ने सिर्फ 11.52 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया.