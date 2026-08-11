'शोले' से 'सिंघम रिटर्न' तक, 15 अगस्त पर इन फिल्मों ने हिलाया था बॉक्स ऑफिस

15 अगस्त को पूरा देश आजादी का जश्न मनाता है. इस खास मौके पर हर साल बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होती हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित होती हैं. इस बार भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलने वाला है. 14 अगस्त को सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बंटवारा 1947' और इमरान हाशमी की आइकॉनिक फिल्म 'आवारापन' का सीक्वल 'आवारापन 2' सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ऐसे में आइए उन फिल्मों के बारे में जानते हैं, जो 15 अगस्त के मौके पर रिलीज हुईं और बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया.

'शोले'

अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जया बच्चन और हेमा मालिनी स्टारर फिल्म 'शोले' 15 अगस्त 1975 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. रमेश सिप्पी निर्देशित इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के बाद बवाल मचा दिया था. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, 'शोले' ने बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जबकि इसका बजट केवल 3 करोड़ रुपये था. दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म की दर्शकों पर ऐसी दीवानगी थी कि ये सिनेमाघरों में 1 साल तक लगी रही. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.

'तेरे नाम'

सलमान खान और भूमिका चावला की फिल्म 'तेरे नाम' भी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. ये मूवी 15 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और फिल्म की कहानी और सलमान खान की एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, इस फिल्म ने दुनियाभर में 24.55 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. इसे ओटीटी पर प्राइम वीडियो पर एंजॉय किया जा सकता है.

'एक था टाइगर'

सलमान खान की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एक था टाइगर' 15 अगस्त 2012 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में सलमान के साथ कैटरीना कैफ ने लीड रोल प्ले किया था. सैकनिल्क के मुताबिक, 'एक था टाइगर' ने वर्ल्डवाइड 320 करोड़ का बंपर कलेक्शन किया था, जबकि इसका बजट कुल 75 करोड़ रुपये था. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

'सिंघम रिटर्न'

अजय देवगन स्टारर 'सिंघम रिटर्न' ने भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. ये फिल्म 15 अगस्त 2014 को सिनेमाघरो में रिलीज हुई थी. सैकनिल्क के मुताबिक, 'सिंघम रिटर्न' ने दुनियाभर में 216.56 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. वहीं, इसकी लागत 50 से 65 करोड़ रुपये थी. इसे आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं.

'सत्यमेव जयते'

जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म 'सत्यमेव जयते' 15 अगस्त 2018 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म का निर्देशन मिलाप जावेरी ने किया था. सैकनिल्क के मुताबिक, करीब 45 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में 121 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. अगर आप इस एक्शन फिल्म को दोबारा देखना चाहते हैं, तो इसे प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.

'मिशन मंगल'

अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 'मिशन मंगल' 15 अगस्त 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म में अक्षय के साथ विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा और तापसी पन्नू भी अहम भूमिकाओं में नजर आई थीं. फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की. सैकनिल्क के मुताबिक, करीब 32 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'मिशन मंगल' ने दुनियाभर में 291 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं, तो इसे जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है.

'गोल्ड'

अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 'गोल्ड' 15 अगस्त 2018 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. उनकी एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने दुनियाभर में करीब 158 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था. अगर आप इस फिल्म को दोबारा देखना चाहते हैं, तो इसे प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं.

'स्त्री 2'

15 अगस्त पर रिलीज हुई फिल्मों में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने का रिकॉर्ड हॉरर कॉमेडी फिल्म 'स्त्री 2' के नाम है. श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अपारशक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी की शानदार एक्टिंग से सजी ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और ये सुपर ब्लॉकबस्टर रही थी. सैकनिल्क के मुताबिक. इसने वर्ल्डवाइड 857.15 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसे आपे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

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