'शोले' की 50 साल बाद होगी धमाकेदार वापसी, यूजर्स बोले- 'ऐसा लग रहा जैसे नई फिल्म हो रही रिलीज'

बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक फिल्म शोले फिर से पर्दे पर धमाल मचाने आ रही है. मेकर्स ने इसकी 50वीं सालगिरह पर शोले :'द फाइनल कट' का ट्रेलर रिलीज किया है, जिसने फैंस के बीच एक बार फिर पुरानी यादें ताजा कर दी हैं. इस बार ट्रेलर में म्यूजिक की बीट पूरी तरह बदली गई है, खासकर इलेक्ट्रिक गिटार के साथ मेन थीम के म्यूजिक का मिक्स, जिसे देखकर फैंस का एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया है.

'जय-वीरू की जोड़ी फिर से एक्टिव'

ट्रेलर की शुरुआत होती है पुरानी ट्रेन की सीटी और कुछ डाकुओं से, जो ट्रेन लूट रहे हैं. लेकिन तभी स्क्रीन पर एंट्री होती है धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की, जो बताते हैं कि कोई भी काम बिना पैसों के नहीं किया जाता. ट्रेलर में ठाकुर, जय और वीरू के स्वभाव को भी दिखाया गया है, दोनों थोड़े बदमाश हैं लेकिन दिल के नेक. फैंस ने ट्रेलर को देखकर लिखाकि, 'ऐसा लग रहा है जैसे कोई नई फिल्म रिलीज हो रही हो.' एक और यूजर ने कहा, 'धर्मेंद्र जी के जाने के बाद जय-वीरू की जोड़ी को पर्दे पर देखने का इंतजार नहीं हो रहा हैं.

'फिल्म की हिस्ट्री और री-रिलीज प्लान'

शोले सबसे पहले 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी. शुरू में फिल्म कुछ खास कमाई नहीं कर पाई थी, लेकिन धीरे-धीरे यह ब्लॉकबस्टर बन गई. फिल्म करीब 5 साल तक थिएटर में चली और मुंबई के मिनर्वा थिएटर में तो 5 साल लगातार लगी रही. फिल्म की इतनी सफलता को देखते हुए इसे 2004 में 30 साल पूरे होने पर फिर से रिलीज किया गया, उसके बाद 2014 में 3डी वर्जन आया और अब 2025 में यह 4K रिस्टोर्ड वर्जन के साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा.

'शोले: द फाइनल कट की रिलीज़ डेट'

फिल्म शोले:'द फाइनल कट' 12 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होगी. फैंस के लिए यह मौका है कि वे पुराने क्लासिक जय-वीरू के ट्विस्टेड एडवेंचर्स को नई और हाई क्वालिटी 4K स्क्रीन पर देखें. ट्रेलर की धमाकेदार रिस्पॉन्स ने तो फैंस का उत्साह और बढ़ा दिया है.