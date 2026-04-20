कबड्डी प्लेयर से की शादी, कैंसर से गई जान, बेहद दर्दनाक है CID के एसीपी प्रद्युमन की लव स्टोरी!

कुछ तो गड़बड़ है दया...! ये डायलॉग सुनते ही दिलों-दिमाग पर एक व्यक्ति की तस्वीर छप जाती है और वो हैं CID फेम ACP प्रद्युमन. हम बात कर रहे हैं शिवाजी साटम की. वैसे तो शिवाजी साटम ने कई हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्हें पहचान CID के ACP प्रद्युमन के रोल से मिली. शिवाजी सतम 21 अप्रैल को अपना 76वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं. आइए इस मौके पर उनकी लव लाइफ पर एक नजर डालते हैं.

बहुत अलग है शिवाजी साटम की लव स्टोरी

टीवी पर सख्त सीआईडी ऑफिसर दिखने वाले शिवाजी साटम असल में बेहद नर्मदिल इंसान हैं. उनकी लव स्टोरी बेहद दर्दनाक हैं. शिवाजी साटम को गुजरे 26 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो उन्हें बेहद याद करते हैं. शिवाजी की लव स्टोरी बहुत अलग है. उनकी जोड़ी देखकर लोग अक्सर यही सोचते थे कि उनकी लव मैरिज हुई होगी, लेकिन असल में यह एक अरेंज मैरिज थी, जो उनके पिता ने तय की थी. शिवाजी की पत्नी 70 के दशक के हिसाब से काफी आगे की सोच रखने वाली महिला थीं.

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कबड्डी टीम की कैप्टन थीं अरुणा साटम

शिवाजी साटम की पत्नी का नाम अरुणा साटम था. वो महाराष्ट्र के कबड्डी टीम की कैप्टन थीं. वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. दरअसल, साल 2000 में अरुणा साटम का कैंसर के चलते निधन हो गया था. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, एक इंटरव्यू में पत्नी अरुणा साटम के बारे में बात करते हुए शिवाजी ने कहा था, 'वो महाराष्ट्र के कबड्डी टीम की कैप्टन थी. उसे छत्रपति शिवाजी अवॉर्ड मिल चुका था. वो मैनेजर भी रही, कोच भी रही. वो अपनी लाइफ में सबकुछ करती थी. लंबा ना सही 24 साल का तो साथ रहा ही हमारा. अरुणा का कैंसर ने निधन हो गया था.'

नाना पाटेकर और अरुणा ईरानी ने संभाला

शिवाजी ने बताया था कि उनकी पत्नी का इलाज 7 साल तक चला. उस कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान घर-परिवार के साथ-साथ फिल्म जगत के सितारों ने भी उनका साथ दिया. शिवाजी ने कहा था, 'बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन मुझे लगता है कि सब से जूझने की आपके अंदर अचानक ही हिम्मत आ जाती है. मुझे आज भी याद है अरुणा के निधन के बाद मुझे नाना पाटेकर और अरुणा ईरानी ने संभाला था. मैंने अकेले अपने दोनों बेटे (अभिजीत और अनिरुद्ध) की परवरिश की.'

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इन फिल्म में नजर आए शिवाजी साटम

बता दें कि शिवाजी ने अपने लंबे करियर में 'नायक', 'वास्तव', 'गुलाम-ए-मुस्तफा', 'चाइना गेट', 'यशवंत', 'जिस देश में गंगा रहता है', 'हू तू तू' और 'सूर्यवंशम' जैसी फिल्मों में काम किया है.