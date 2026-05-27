अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' है 'कंप्लीट मसाला पैकेज', बोले डायरेक्टर

अहमद खान की मल्टी-स्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' अपनी अनाउंसमेंट के बाद से ही सुर्खियों में छाई हुई है. तमाम बड़े कलाकरों से सजी इस फिल्म की रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. ये फैमिली एंटरटन फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. उससे पहले फिल्म मेकर्स ने अब तक इसके दो गाने रिलीज किए हैं टाइटल ट्रैक और 'घिस घिस' तो अपने बेमिसाल भोजपुरी अंदाज के लिए दर्शकों का दिल जीत रहा है. इस गाने में सुपरस्टार अक्षय कुमार का एक नया अवतार नजर आ रहा है.

वहीं फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए निर्देशक अहमद खान ने खुलासा किया है कि फिल्म में 5 गाने हैं. उन्होंने निर्माता फिरोज नाडियाडवाला की सराहना करते हुए उन्हें इतने बड़े स्केल वाली फिल्म का सपोर्ट करने के लिए 'बहुत साहसी' बताया.

'वेलकम टू द जंगल' में हैं 5 गाने

अहमद खान ने बताया, "यह एक डार्क ह्यूमर फिल्म है जिसमें 5 दिलचस्प गाने और साथ ही शॉर्ट सॉन्ग भी हैं जो फिल्म के पूरे माहौल को और भी बेहतर बनाते हैं. मैं हमारे प्रोड्यूसर फ़िरोज़ भाई की सराहना करना चाहूंगा जिन्होंने इस मेगा विजन को साकार करने में हमारा साथ दिया. तमाम मुश्किलों के बावजूद वे कभी पीछे नहीं हटे और ये श्योप किया कि फिल्म बिल्कुल वैसी ही बने जैसी हम चाहते थे. गाने बहुत सोच-समझकर बनाए और कोरियोग्राफ किए गए हैं, जिनमें ह्यूमर का भी पूरा ध्यान रखा गया है. 'वेलकम टू द जंगल' एक कंप्लीट मसाला पैकेज है और मुझे इस प्रोजेक्ट पर बहुत गर्व है.”

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घिस घिस गाना मचा रहा धूम

टाइटल ट्रैक के बाद, वेलकम टू द जंगल के मेकर्स ने हाल ही में फिल्म का एक नया गाना 'घिस घिस घिस' रिलीज़ किया है. विक्रम मोंट्रोज़ द्वारा कंपोज्ड इस गाने को मोंट्रोज़ और सुप्रिया पाठक ने गाया है. 'घिस घिस घिस' का वीडियो भोजपुरी स्टाइल की एनर्जी से भरपूर है. गाने में अक्षय कुमार और अक्षरा सिंह ने लीड रोल निभाया है और वे बेफिक्र होकर नाचते नज़र आ रहे हैं. गणेश आचार्य की कोरियोग्राफी गाने को और जानदार बना देती है, जिससे यह फिल्म के अब तक के सबसे ध्यान खींचने वाला प्रमोशनल एसेट में से एक बन गया है.

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वेलकम टू द जंगल की कास्ट

वेलकम टू द जंगल में अक्षय कुमार सहित कई बड़े कलाकारों ने काम किया है. फिल्म में सुनील शेट्टी, परेश रावल, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, आफताब शिवदासानी, जैकी श्रॉफ, दलेर मेहंदी, रवीना टंडन, लारा दत्ता, जैकलीन फर्नांडीज, दिशा पटानी, उर्वा रानी, ​​क्रुशदा, क्रुशदा जलाल अभिषेक, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, विंदू दारा सिंह, किरण कुमार, जाकिर हुसैन, दिवंगत पंकज धीर, पुनीत इस्सर, किकू शारदा, फ़िरोज़ खान, सुदेश बेरी और वृही कोडवारा हैं.

लगभग 30 कलाकारों वाली इस फिल्म, वेलकम टू द जंगल को इस साल की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्मों में से एक माना जा रहा है. यह फिल्म 26 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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