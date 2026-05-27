हाल ही में मुंबई में एक फिल्म शूटिंग के समय नियमों के उल्लंघन को लेकर एक मामला सामने आया है. आरोप है कि एक प्रोडक्शन कंपनी ने स्कूल परिसर में तय समय से ज्यादा देर तक तक शूटिंग की, जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई हैं. शिकायत के बाद पुलिस ने कंपनी के मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, साउथ मुंबई में एक बीएमसी स्कूल में किसी फिल्म की शूटिंग की जा रही थी, जिसका समय पहले से निर्धारित किया गया था. हालांकि प्रोडक्शन हाउस ने शूटिंग की तय समय सीमा पूरा करने के बाद भी शूटिंग को नहीं रोका और जारी रखा. जिसके बाद ये मामला अब पुलिस स्टेशन पहुंच चुका हैं. मुंबई के ही डी बी मार्ग पुलिस स्टेशन ने फिल्म की शूटिंग कंपनी के मैनेजर के खिलाफ BNS की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया है.

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आरोपी की हुई पहचान

इस मामले में शिकायतकर्ता वृषक रमाकांत वाघ (43) एक पुलिस कांस्टेबल हैं, जो पुलिस विभाग से ही जुड़े हुए हैं. इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 24 मई को रात 11:30 बजे से 11:55 बजे के बीच ग्रांट रोड (पूर्व) पर गिल्डर टैंक लेन स्थित एक BMC स्कूल में ये सब हुआ. इसके बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली हैं, जिसका नाम वाहिद अब्दुल कादर शेख (33) बताया जा रहा है. वाहिद अब्दुल कादर शेख 'पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल लिमिटेड' के मैनेजर हैं और गोरेगांव के रहने वाले हैं.

पुलिस ने जारी किया नोटिस

बता दें कि शूटिंग का काम एक तय सीमा में किया जाता हैं, लेकिन स्कूल परिसर में इस नियम की अनदेखी हुई हैं. शूटिंग से पहले प्रोडक्शन कंपनी को शर्त और नियम दिए गए थे. पुलिस ने बताया कि जैसे ही ये मामला दर्ज हुआ, आरोपी को नोटिस भेज दिया गया. हालांकि बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया.

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