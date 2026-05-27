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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'चांद मेरा दिल' में भरतनाट्म डांस को लेकर ट्रोल रहीं अनन्या पांडे, अब सपोर्ट में उतरीं शोभा डे- बोलीं- 'उसे ही क्यों टारगेट किया जा रहा'

'चांद मेरा दिल' में भरतनाट्म डांस को लेकर ट्रोल रहीं अनन्या पांडे, अब सपोर्ट में उतरीं शोभा डे- बोलीं- 'उसे ही क्यों टारगेट किया जा रहा'

Shobhaa De On Ananya Panday: 'चांद मेरा दिल' में भरतनाट्यम डांस को लेकर ट्रोल हो रही अनन्या पांडे का अब शोभा डे ने बचाव किया है. उन्होंने कहा कि यंग स्टार्स पर काफी प्रेशर होता है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 27 May 2026 12:09 PM (IST)
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 हाल ही में सिनेमाघरों में अनन्या पांडी की रोमांटिड ड्रामा 'चांद मेरा दिल' रिलीज हुई है. इस फिल्म में अनन्या और लक्ष्य की जोड़ी पहली बार स्क्रीन पर नजर आ रही है. वहीं इस फिल्म में अनन्या अपने भरतनाट्यम फ्यूजन डांस को लेकर ऑनलाइन काफी ट्रोल हो रही हैं. नेटिज़न्स अभिनेत्री को ट्रोल कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस की काफी आलोचना कर रहे हैं. वहीं अनन्या की इस ट्रोलिंग के बीच, ऑथर और कॉलमनिस्ट शोभा डे एक्ट्रेस के सपोर्ट में उतरी हैं. शोभा ने अनन्या का बचाव करते हुए सवाल भी खड़ा किया हैं कि आलोचना सिर्फ उन्हीं पर क्यों केंद्रित है.

अनन्या पांडे के सपोर्ट में उतरी शोभा डे
बता दें कि ऑनलाइन शेयर किए गए एक वीडियो में, शोभा डे अनन्या पांडे का सपोर्ट करते हुए कहा कि एक्ट्रेस ट्रेंड भरतनाट्यम डांस नहीं हैं और कहा कि आलोचना सिर्फ उन्हीं पर नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा, "वह ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर नहीं हैं, और अगर किसी की आलोचना करनी ही है, तो कोरियोग्राफर और निर्देशक की क्यों नहीं? उन्हें ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है?"

शोभा ने आगे कहा, “सिर्फ उन पर ही नहीं, मुझे लगता है कि हमारे यंग स्टार्स और यहां तक ​​कि एक्सपीरियंस्ड सितारों पर भी बहुत दबाव होता है, जिनमें से ज्यादातर ट्रेंड क्लासिकल डांसर नहीं होते, फिर भी उनसे क्लासिकल डांस, फ्यूजन डांस या मार्डन डांस किए जाने की निर्देशक एक्सपेक्टेशन करते हैं.”

शोभा डे ने अनन्या की हो रही आलोचना पर दिया ये जवाब
उन्होंने आगे कहा, “उन्होंने यह सब किया, लिप-सिंक किया, डांस किया, भाव-भंगिमाएं दिखाईं. क्या यह सब आसान है? बिलकुल भी आसान नहीं है. आप कितने हॉलीवुड सितारों को जानते हैं? कितने बड़े अंतरराष्ट्रीय सितारों को यह सब करना पड़ता है और फिर भी कमाल दिखना होता है, शानदार दिखना होता है और फिल्म के लिए, अभिनय की जो भी मांग होती है, उसके लिए पूरी तरह डेडिकेटेड दिखना होता है?”अनन्या पर हो रही आलोचनाओं का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, “मैंने फिल्म नहीं देखी है, मैंने कुछ क्लिप्स देखी हैं . लेकिन लगातार ट्रोल होना और ‘नेपो नाट्यम’ कहलाना, सुनने में तो प्यारा लगता है, लेकिन उन्होंने कोशिश तो की है. खैर, आप खुद तय करें.”

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इस बीच, अनन्या के पिता चंकी पांडे ने भी हाल ही में उनका बचाव करते हुए कहा कि लोगों ने इसे “गलत समझा” है. बता दें कि चांद मेरा दिल में अनन्या के साथ लक्ष्य हैं, जिन्हें आखिरी बार आर्यन खान की फिल्म द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में देखा गया था.

 

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Published at : 27 May 2026 12:09 PM (IST)
Tags :
Ananya Panday Shobhaa De Chand Mera Dil
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