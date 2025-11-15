(Source: ECI | ABP NEWS)
बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल हुईं शिल्पा शेट्टी, येलो सूट में दिखा ट्रेडिशनल अवतार, ये स्टार्स भी पहुंचे
Shilpa Shetty Photos: एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी वायरल हो रही हैं. जिसमें वो बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री के साथ नजर आ रही हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी इन वक्त अपनी फिटनेस या खूबसूरती नहीं बल्कि 'सनातन हिंदू एकता पदयात्रा' में शामिल होने को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. एक्ट्रेस की कई तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. जिसमें वो बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री संग नजर आई. दरअसल धीरेंद्र शास्त्री ही इस पदयात्रा का मार्गदर्शन कर रहे हैं.
धीरेंद्र शास्त्री की पद्यात्रा में शामिल हुईं शिल्पी शेट्टी
इस पदयात्रा की कई तस्वीरें एएनआई और बागेश्वर धाम के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की गई हैं. तस्वीरों में धीरेंद्र शास्त्री और शिल्पा शेट्टी के अलावा राजपाल यादव और एकता कपूर भी नजर आए. इन तस्वीरों में शिल्पा शास्त्री जी के साथ नीचे जमीन पर बैठी दिखाई दी. एक्ट्रेस ने येलो कलर का शरारा सूट पहना हुआ है. एक फोटो में वो बाबा के भक्तों संग बात करती भी दिखाई दी.
View this post on Instagram
पोस्ट पर यूजर्स ने बरसाया प्यार
सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा गया, ‘अष्टम दिवस सनातन एकता पदयात्रा के अंतिम सत्र में ब्रज के पूज्य मृदुलकान्त शास्त्री जी पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी पूज्य चिन्मयानंद बापू जी और अनेक संतों ने अपने अमृतवाणी से पदयात्रा में आए सभी भक्तों को अभिसिंचित किया. फ़िल्म जगत से अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी निर्माता निर्देशक एकता कपूर अभिनेता राजपाल यादव ने भी अपने उद्गार प्रकट किए..’ इस पोस्ट को देख यूजर्स इन सितारों की जमकर तारीफ कर रहे हैं. बता दें कि ये पद्यात्रा 7 नवंबर से शुरू होकर 16 नवंबर तक चलेगी.
शिल्पा शेट्टी का वर्कफ्रंट
वर्कफ्रंट की बात करें तो शिल्पा शेट्टी आखिरी बार फिल्म ‘निकम्मा’ में नजर आई थी. फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी. इसके बाद एक्ट्रेस एक डांस रिएलिटी शो को जज करती हुई दिखाई दी थी. अब उनके पास कुछ बड़ी फिल्में पाइपलाइन में हैं. जिनका फैंस को बेसब्री से इंतजार है.
ये भी पढ़ें -
'रॉड्स मेरे शरीर के अंदर घुस जाती...' विवेक ओबेरॉय ने याद किया भयानक एक्सीडेंट, बची थी बाल-बाल जान
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL