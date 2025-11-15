विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदसानी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म मस्ती 4 के प्रमोशन में बिजी हैं. ये फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म को रिलीज होने में एक हफ्ता बचा है और इसका प्रमोशन जोरो-शोरो से चल रहा है. विवेक ओबेरॉय ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में उस एक्सीडेंट के बारे में याद किया जब वो मौत के मुंह से बाहर आए थे. ये एक्सीडेंट 2002 में रोड फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ था.

विवेक के मैशेबल इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा- 'मैं राजस्थान में फिल्म रोड की शूटिंग कर रहा था. हम बीकानेर से जैसलमेर जा रहे थे. खूबसूरत रोड, खूबसूरत ड्राइव लेकिन वो रात में था. मैंने ड्राइवर को 15-20 बार कहा था कि थोड़ा धीरे-चलाओ क्योंकि रात है और विजिबिलिटी बहुत स्लो है. मैं फ्रंट सीट पर बैठा था और उस घटना के बाद से आज तक मैं फ्रंट सीट पर नहीं बैठा हूं.'

मेरे शरीर में घुस जाती रॉड

विवेक ने आगे कहा- 'मैंने अपनी सीट को रेकलाइन कर लिया था और अचानक से एक बहुत बड़ा क्रैश हुआ और बहुत तेज आवाज आई. रोड पर अचानक से एक ऊंट गाड़ी आ गई थी जो रॉड्स लेकर जा रही थी. वो रॉड्स विंडशील्ड को तोड़ते हुए कार के अंदर आ गई थीं और अगर मेरी सीट सीधी होती तो वो रॉड्स मेरे शरीर के अंदर घुस जाती. मैं कार से बाहर नहीं आ सकता था क्योंकि वो रॉड्स मेरे ऊपर थीं.लेकिन मुझे कोई चोट नहीं आई. मैं लगभग मर ही गया था. उसके बाद मैंने रात में सफर न करने का फैसला किया.'

मस्ती 4 की बात करें तो इसमें विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी के साथ रूही सिंह, श्रेया शर्मा, एलनाज नोरौजी, शाद रंधावा, निशांत सिंह मलकानी और नतालिया जानोसजेक अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. इस फिल्म को मिला जावेरी ने डायरेक्ट किया है.

