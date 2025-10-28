शेखर कपूर ने अनाउंस किया 'मासूम' का सीक्वल, नई पीढ़ी के लिए बनाएंगे फिल्म

निर्देशक शेखर कपूर अपनी पहली फिल्म 'मासूम' को अब नई पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर बनाने जा रहे हैं. मंगलवार को निर्देशक ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी. शेखर कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपनी पुरानी तस्वीर पोस्ट की, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लंबा नोट भी लिखा और बताया कि कैसे इस फिल्म ने उनके करियर में अहम रोल अदा किया.

शेखर कपूर ने लिखा- 'वो खूबसूरत और खुशियों भरे दिन, जब मैं मासूम का निर्देशन कर रहा था. फिल्म को बनाना हर किसी के लिए खुशी की बात थी और इसकी खुशी फिल्म में दिखाई देती है, भले ही ये बहुत साल पहले की बात है. यही वजह है कि आज मैं कहीं भी जाऊं, लोग मुझसे फिल्म मासूम के बारे में पूछते हैं और बातें भी करते हैं. उनमें से ऐसे कई युवा हैं, जो फिल्म की रिलीज के समय पैदा भी नहीं हुए थे. उन्होंने इसे टीवी या यूट्यूब पर देखा है.'

View this post on Instagram A post shared by Shekhar kapur (@shekharkapur)

नई पीढ़ी के लिए 'मासूम' का सीक्वल बना रहे शेखर

निर्देशक ने बताया कि वे 'मासूम' को नई पीढ़ी के लिए बनाने जा रहे हैं. उन्होंने कहा- 'अब जब मैं 'मासूम' का सीक्वल बनाने जा रहा हूं, मैं फिर से वह फिल्म बनाने की खुशी महसूस करना चाहता हूं.' उन्होंने कहा कि वे अभी मुंबई से लौटे हैं और अपने फिल्ममेकिंग के दोस्तों से बात की, जिनमें ज्यादातर लोग फिल्ममेकिंग का काम समझते हैं.

'असली क्रिएटिविटी इंसान के दिल की भावना...'

शेखर लिखते हैं- 'ये मेरी पहली निर्देशित फिल्म थी. इसमें मैंने किसी के साथ असिस्टेंट के तौर पर काम नहीं किया, न ही मैंने फिल्म बनाने की कोई किताब पढ़ी. मैं सिर्फ कहानी बताना चाहता था और उसे जितना हो सके सरलता और ईमानदारी से बनाया. अब फिल्मों में सरलता, खुशी, ईमानदारी और कहानी सुनाने जैसी बातें खत्म हो गई हैं? क्या नए फंडिंग सिस्टम ने ऐसा माहौल बना दिया है जो क्रिएटिविटी के खिलाफ है?'

डायरेक्टर कहते हैं- 'अब एक ऐसा माहौल है जिसमें एमबीए या मैनेजमेंट वाले लोग हस्तक्षेप करते हैं और भूल जाते हैं कि असली क्रिएटिविटी इंसान के दिल की भावना, सहजता और अपनी अलग पहचान से आती है. खैर… अब मैं खुद देखूंगा और उम्मीद है कि नई 'मासूम' वैसी ही बनेगी जैसा ऊपर तस्वीर में दिखाई देता है.'

मासूम के बारे में

बता दें कि शेखर कपूर के डायरेक्शन में बनी फिल्म मासूम साल 1983 में रिलीज की गई थी. रिलीज के बाद शेखर कपूर को बेस्ट डायरेक्टर के फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था.