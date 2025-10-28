रजनीकांत 2027 में शुरू करेंगे करियर की आखिरी फिल्म की शूटिंग! कमल हासन संग दिखेंगे सुपरस्टार

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत अब 74 साल के हो चुके हैं और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो जल्द ही रिटायर होने के बारे में सोच रहे हैं. रजनीकांत अपने करीबी दोस्त और स्टार कमल हासन के साथ एक फिल्म करने वाले हैं. कहा जा रहा है कि ये फिल्म ही रजनीकांत के करियर की आखिरी फिल्म होगी जिसकी शूटिंग 2027 में शुरू होने वाली है.

वलाइपेचु के मुताबिक रजनीकांत और कमल हासन जिस फिल्म में साथ काम करने वाले हैं, उसे मशहूर डायरेक्टर नेल्सन डायरेक्ट करने वाले हैं. इस फिल्म के बाद रजनीकांत एक्टिंग से रिटायर होने की प्लानिंग कर रहे हैं. फिलहाल नेल्सन फिल्म की स्क्रिप्ट लिखा रहे हैं जिसके बाद 2027 में इसकी शूटिंग शूरू की जा सकती है.

कमल हासन के साथ दो फिल्मों में दिखेंगे रजनीकांत!

रिपोर्ट की मानें तो नेलसन के अलावा, रजनीकांत और कमल हासन सुंदर सी के साथ भी एक फिल्म करने वाले हैं. कमल हासन का बैनर राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल, कमल के जन्मदिन के मौके पर (7 नवंबर को) निर्देशक सुंदर सी और रजनीकांत के साथ वाली फिल्म अनाउंस कर सकता है.

48 साल बाद साथ दिखेंगे रजनीकांत और कमल हासन

कमल हासन और रजनीकांत की फिल्म को लेकर ऐसी खबरें हैं कि ये एक गैंगस्टर फिल्म होगी. इस फिल्म के जरिए दोनों सुपरस्टार 48 साल बाद एक साथ पर्दे पर नजर आएंगे. आखिरी बार दोनों को 1979 में आई फिल्म 'अलाउद्दीनम अथबुथा विलक्कुम' में साथ देखा गया था. हालांकि फिलहाल इन दोनों में से किसी भी प्रोजेक्ट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है.

रजनीकांत का वर्कफ्रंट

रजनीकांत के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्हें आखिरी बार फिल्म 'कुली' में देखा गया था. ये फिल्म इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. हाल ही में रजनीकांत ने नेल्सन के साथ अपनी फिल्म 'जेलर 2' के केरल शेड्यूल की शूटिंग पूरी की है. ये फिल्म 2023 की 'जेलर' का सीक्वल है. 'जेलर 2' अगले साल 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.