Dhurandhar BO Day 1: ‘धुरंधर’ ने ओपनिंग डे पर काटा गदर, 'सैयारा' के उड़ा दिए परखच्चे, बनी साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर, ये रिकॉर्ड भी बनाया
Dhurandhar BO Day 1: रणवीर सिंह की धुरंधर ने रिलीज होते ही कमाल कर दिखाया है. इस फिल्म ने न केवल तगड़ी ओपनिंग ली है बल्कि इसने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं.
रणवीर सिंह की कमबैक फिल्म ‘धुरंधर’ रिलीज से पहले सही और गलत, दोनों वजहों से काफ़ी चर्चा बटोरने के बाद, आखिरकार शुक्रवार, 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. आदित्य धर द्वारा निर्देशित, बॉलीवुड की इस लेटेस्ट स्पाई थ्रिलर को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और इसी के साथ इसने अपने थिएट्रिकल सफ़र की धमाकेदार शुरुआत की है. चलिए यहां जानते है ‘धुरंधर’ ने रिलीज के पहले दिन कितनी कमाई की है?
‘धुरंधर’ ने रिलीज के पहले दिन कितनी की कमाई?
जियो स्टूडियोज़ और बी62 स्टूडियोज़ द्वारा जॉइंटली प्रोड्यूस, ‘धुरंधर’ असल ज़िंदगी के भारत-पाक इतिहास से इंस्पायर है. रणवीर सिंह अभिनीत इस देशभक्ति फिल्म में आर माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे कई दमदार कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. वहीं 20 साल की सारा अर्जुन इस फिल्म में रणवीर की ऑनस्क्रीन गर्लफ्रेंड की भूमिका निभाई है. इस फिल्म की स्टार कास्ट से लेकर इसकी कहानी और इसके रौंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन सीन्स की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है. इसी के साथ इस फिल्म ने उम्मीद से ज्यादा कमाई के साथ खाता खोला है.
- सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘धुरंधर’ ने रिलीज के पहले दिन 27 करोड़ की ओपनिंग की है.
- हालांकि ये शुरुआती आंकड़ें हैं ऑफिशिल आंकड़े आने के बाद इनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है.
‘धुरंधर’ ने सैयारा का तोड़ा रिकॉर्ड
‘धुरंधर’ ने रिलीज के पहले दिन छप्परफाड़ कमाई की है. इसी के साथ इस फिल्म ने सैयारा के भारत में 21.9 करोड़ के नेट और 25.75 करोड़ के ग्रॉस ओपनिंग डे कलेक्शन को मात दे दी है और ये साल की दूसरी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर बन गई है. फिलहाल पहले नंबर पर 31करोड़ के नेट और 37. 25 करोड़ के ग्रॉस ओपनिंग डे कलेक्शन के साथ छावा बनी हुई.
रणवीर सिंह की सबसे बड़ी ओपनर बनी ‘धुरंधर’
‘धुरंधर’ ने रिलीज के पहले दिन धमाल मचा दिया है. इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है और इसी के साथ ये रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है. इस फिल्म ने एक्टर की पद्मावत के 24 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे दी है. यहां हैं रणवीर की टॉप 10 ओपनर्स
रणवीर सिंह की टॉप 10 ओपनिंग फिल्में ( बॉलीवुड हंगामा के आंकड़ों के मुताबिक)
- धुरंधर-27 करोड़
- पद्मावत- 24 करोड़
- सिम्बा- 20.72 करोड़
- गली बॉय- 19.40 करोड़
- गुंडे- 16.12 करोड़
- गोलियों की रासलीला राम लीला- 16 करोड़
- बाजीराव मस्तानी- 12.80 करोड़
- 83-12.64 करोड़ रुपये
- रॉकी और रानी की प्रेम कहानी- 11.10 करोड़ रुपये
- दिल धड़कने दो- 10.53 करोड़
