आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े के मानहानि मामले की आज 8 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. समीर वानखेडे ने शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के मेकर्स और अन्य के खिलाफ मानहानि याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई.

नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज को नोटिस जारी

मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज दोनों को नोटिस जारी किया गया है. समीर वानखेडे ने ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ वेब सीरीज में दिखाए गए सीन्स के बाद मानहानि का आरोप लगाया गया है. वानखेडे की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को नोटिस जारी हुआ है. अगली सुनवाई इसी महीने के अंत में होगी.

समीर वानखेड़े के वकील ने बताया कि आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेडे द्वारा दायर की गई मानहानि याचिका में रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट प्रा. लि. (जिसके मालिक शाहरुख खान हैं) को समन जारी किया है. रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने जो वेब सीरीज प्रोड्यूस की है उसमें प्रसारित मानहानिकारक और दुर्भावनापूर्ण कंटेंट से संबंधित है, जिसके कारण IRS अधिकारी समीर वानखेडे और उनके परिवार की प्रतिष्ठा, गरिमा और सार्वजनिक छवि को गंभीर क्षति पहुंची है.

बता दें कि द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने बनाया है. इस सीरीज से उन्होंने डायरेक्शन में डेब्यू किया है.

शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट पर किए गए मानहानि मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए IRS अधिकारी समीर वानखेड़े ने सिर्फ सत्यमेव जयते कहा.

गौरतलब है कि 2025 में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने (शाहरुख़ और गौरी खान की कंपनी) ने एक वेब सीरीज़ बनाई द बैड्स ऑफ बॉलीवुज. इसमें कथित रूप से समीर वानखेड़े के कैरेक्टर को निगेटिव दिखाया गया था. वानखेड़े ने इसे मानहानिकारक, झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में सिविल डिफेमेशन सूट दायर किया है.