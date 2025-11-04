बॉलीवुड पर कई सुपरस्टार्स राज करते हैं. उनमें शाहरुख खान और सलमान खान का नाम सबसे ऊपर आता है. ये दोनों ही बॉलीवुड के स्टार हैं और हमेशा छाए रहते हैं. शाहरुख और सलमान की फिल्मों का फैंस इंतजार करते हैं. जैसे ही इनकी किसी फिल्म की अनाउंसमेंट होती है तो फैंस एक्साइटेड हो जाते हैं. शाहरुख खान और सलमान खान दोनों ही नेटवर्थ के मामले में काफी ऊपर हैं और दोनों को ही लग्जीरियस गाड़ियों का शौक हैं. आइए आपको बताते हैं किसके पास कितनी गाड़ियां हैं.

शाहरुख खान ने हाल ही में अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया है. उनके बर्थडे पर फैंस को बहुत बड़ा तोहफा मिला है. शाहरुख की नई फिल्म किंग का टाइटल वीडियो शेयर किया गया है जिसमें शाहरुख के लुक के लोग दीवाने हो गए हैं. शाहरुख का लुक जबरदस्त है. ये फिल्म साल 2026 में रिलीज होगी.

शाहरुख खान के पास है कितनी गाड़ियां

शाहरुख खान के सबसे अमीर एक्टर्स में से एक हैं. उनकी नेटवर्थ सुनकर आपको झटका लग जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान की नेटवर्थ 12,490 करोड़ के मालिक हैं. उन्हें लग्जीरियस गाड़ियों का भी बहुत शौक है. शाहरुख के पास रोल्स रॉयस कलिनन ब्लैक बैज, BMW i8, बुगाटी वेरॉन, रोल्स-रॉयस फैंटम ड्रॉपहेड कूपे, बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी, बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज और मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास जैसी कई गाड़ियां हैं. उनका कार का कलेक्शन बहुत ही ज्यादा खास है.

सलमान के पास हैं ये गाड़ियां

वहीं सलमान खान की कार कलेक्शन के बारे में बात करें तो उनके पास भी कई गाड़ियां हैं. इस लिस्ट में बुलेटप्रूफ मर्सिडीज-मेबैक जीएलएस 600, रेंज रोवर SV LWB 3.0, बुलेटप्रूफ टोयोटा लैंड क्रूजर LC200 SUV, स्पोर्टी सेडान ऑडी RS7 जैसी कई गाड़ियां हैं. गाड़ियों के मामले में शाहरुख खान सलमान से काफी आगे हैं. दोनों ही एक्टर लग्जीरियस लाइफ जीते हैं और अक्सर अपने घर से भी फोटोज शेयर करते रहते हैं.

