इंडस्ट्रियलिस्ट यशोवर्धन बिड़ला और अवंति बिड़ला के बेटे वेदांत बिड़ला शादी के बंधन में बंध गए हैं. उन्होंने तेजल कुलकर्णी संग शादी की है. उनकी शादी 2 नवंबर को हुई. ये शादी काफी सुर्खियों में रही. अब 3 नवंबर को उनकी शादी का रिसेप्शन रखा गया. इस रिसेप्शन में कई स्टार्स ने शिरकत की.

रिसेप्शन पार्टी में पहुंची उर्वशी रौतेला

रिसेप्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं. इस पार्टी में उर्वशी रौतेला अपने भाई यशराज रौतेला और मां मीरा रौतेला के साथ पहुंची थी. उर्वशी ने गोल्डन और सिल्वर शाइनी साड़ी पहनी थी. इसी के साथ उन्होंने ब्रासलेट और ईयररिंग्स मैच किए. साथ ही मिनिमल मेकअप रखा और स्टाइलिश सी चोटी बनाई. इसके अलावा अतुल अग्निहोत्री और अलवीरा खान भी पहुंचे.

नील नितिन मुकेश अपनी पत्नी रुकम्णी संग नजर आए. भूमि पेडनेकर, पूनम ढिल्लों, निया शर्मा, नीलम कोठारी, समीर सोनी, सीमा सजदेह और एक्ट्रेस मधू जैसे स्टार्स इस पार्टी का हिस्सा बने.

वहीं निया शर्मा बेहद स्टाइलिश अंदाज में पहुंची. उन्होंने फ्लोरल डिजाइन की ड्रेस पहनी थी. साथ ही हाईबन बनाया था और ईयरकफ पहने थे. उन्होंने घूमकर पोज दिए. निया बेहद गॉर्जियस लग रही थीं.

वेदांत और तेजल की बात करें तो वेदांत पिंक कलर की शेरवानी में नजर आए. उन्होंने इसके साथ व्हाइट पेंट पहना था. वहीं तेजल ने सिल्वर कलर की ड्रेस पहनी थी. इस ड्रेस के साथ उन्होंने मिनिमल जूलरी रखी. मांग टीका भी लगाया और बालों को खुला रखा. दोनों साथ में बहुत खुश लग रहे थे.

वहीं भूमि पेडनेकर ने भी ईयरकफ और हेयरबन से लुक कंप्लीट किया. साथ ही चोकर नेकलेस भी पहना था. उन्होंने हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला आउटफिट पहना था. एक्ट्रेस मधू भी अपनी बेटियों के साथ इस पार्टी का हिस्सा बनीं. मधू की बेटियों की तस्वीरें वायरल हैं.