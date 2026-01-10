नहीं बाज आ रहा पाकिस्तान! ड्रोन से भिजवाई हथियारों की खेप, 26 जनवरी से पहले क्या कर रहा साजिश?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) से ठीक पहले जम्मू में हिंसा फैलाने की रिपोर्ट्स के बीच सुरक्षा बलों ने शनिवार (10 जनवरी) को जम्मू के सांबा जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास एक फॉरवर्ड इलाके से हथियारों की एक खेप बरामद की है. आशंका जताई जा रही है कि हथियारों की यह खेप पाकिस्तान ने एक ड्रोन से यहां गिराई है.

एबीपी न्यूज़ को सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से सुरक्षा बलों को इस खेप में दो पिस्तौल, तीन मैगज़ीन, 16 राउंड और एक ग्रेनेड मिले हैं. सूत्र बताते है कि यह बरामदगी आने वाले गणतंत्र दिवस समारोहों को बाधित करने के आतंकवादियों के किसी भी प्रयास को नाकाम करने के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा के बीच की गई है.

BSF ने चलाया तलाशी अभियान

उन्होंने बताया कि बॉर्डर पार से एक ड्रोन की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की एक जॉइंट टीम ने शुक्रवार देर रात घगवाल के पालूरा गांव में तलाशी अभियान चलाया. जैसे ही यह सर्च ऑपरेशन एक नाले के किनारे पहुंचा तो वहां एक पीले टेप में लिपटा एक पैकेट मिला और उन्होंने बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से उसे खोला, जिससे बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए.

घुसपैठ को अंजाम देने की फिराक में पाकिस्तान

दरअसल इस समय उत्तर भारत की तरह जम्मू में भी ठंड और कोहरे का भयंकर प्रकोप देखने को मिल रहा है जिसका फायदा उठाकर पाकिस्तान न केवल घुसपैठ को अंजाम देने की फिराक में है बल्कि उसके साथ ही ड्रोन से हथियार गिराकर जम्मू में बैठे आतंकियों और उनके मददगारों तक पहुंचाने की भी बड़ी प्लानिंग में है.

बता दें कि नए साल के पहले दिन भी पाकिस्तान की तरह से इसी तरह की हरकत की गई थी. उस वक्त भी जम्मू क्षेत्र में पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए हथियार भिजवाए थे. सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान गोला बारूद और कई हथियार बरामद किए थे.

