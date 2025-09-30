हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशाहरुख खान vs सलमान खान: एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं बॉलीवुड सुपरस्टार्स, नेटवर्थ भी जानें

शाहरुख खान vs सलमान खान: एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं बॉलीवुड सुपरस्टार्स, नेटवर्थ भी जानें

Shah Rukh Khan vs Salman Khan शाहरुख खान और सलमान खान बॉलीवुड के सुपरस्टार्स हैं. दोनों की ही तगड़ी फैन फॉलोइंग है. लेकिन क्या आप जानते इनमें से कौन एक फिल्म की कितनी फीस वसूलता है?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 30 Sep 2025 12:26 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान ने अपने करियर में तमाम ब्लॉक बस्टर फिल्में दी हैं और ये दोनों सितारे अपने फैंस के दिलों पर राज करते हैं. लोग इन स्टार्स की फिल्में रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार करते हैं. इसी के साथ ये दोनों स्टार्स अपनी फिल्मों से तगड़ी फीस भी वसूलते हैं. चलिए यहां जानते हैं कि ये स्टार्स अपनी एक फिल्म से कितनी फीस चार्ज करते हैं?

शाहरुख खान एक फिल्म के लिए कितनी फीस करते हैं चार्ज
शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह हैं और वे हाईएस्ट पेड एक्टर भी हैं.फोर्ब्स के मुताबिक पठान अभिनेता एक फिल्म के लिए 150 करोड़ से 250 करोड़ रुपये लेते हैं. फरवरी 2025 में, एस्क्वायर मैगज़ीन ने दुनिया भर के सबसे अमीर अभिनेताओं की अपनी एनुअल लिस्ट जारी की थी. इसके मुताबिक  शाहरुख़ खान की एक्सपेक्टेड नेट वर्थ $876.5 मिलियन लगभग 7500 करोड़ रुपये है. इसी के साथ वे दुनिया के चौथे सबसे अमीर अभिनेता हैं.

शाहरुख खान की इनकम का मेन सोर्स फ़िल्में और ब्रांड एंडोर्समेंट डील्स हैं, लेकिन एक्टर ने बिजनेस एम्पायर भी खड़ा किया है. वह रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट, एक प्रोडक्शन हाउस और वीएफएक्स कंपनी के साथ-साथ आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के भी मालिक हैं.टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, केकेआर ने आईपीएल 2024 जीता और वर्तमान में इसकी कीमत 942 करोड़ रुपये है.

शाहरुख खान की सबसे महंगी प्रॉपर्टी
शाहरुख खान का बड़ा रियल एस्टेट पोर्टफोलियो केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि अभिनेता दुबई और लंदन जैसे शहरों में भी कई संपत्तियों के मालिक हैं. हालांकि, शाहरुख की सबसे महंगी प्रॉपर्टी उनका बंगला मन्नत है, जहां वह पत्नी-निर्माता गौरी खान और अपने तीन बच्चों आर्यन खान, सुहाना खान और अबराम के साथ रहते हैं. मनीकंट्रोल के अनुसार, मन्नत की वर्तमान कीमत 200 करोड़ रुपये है.

सलमान खान की कितनी है नेटवर्थ
 सलमान खान बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं. सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 2,900 करोड़ रुपये है. फोर्ब्स के मुताबिक, सलमान खान एक फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपये से 150 करोड़ रुपये के बीच फीस लेते हैं. जिसमें बिग बॉस को होस्ट करने से होने वाली कमाई उनकी नेटवर्थ का एक बड़ा हिस्सा है. सलमान खान भी एक अभिनेता-निर्माता हैं, जिनका अपना प्रोडक्शन हाउस, एसकेएफ (सलमान खान फिल्म्स) है. उनका एक कपड़ों का ब्रांड, बीइंग ह्यूमन, भी है. 

 



30 Sep 2025 12:26 PM (IST)
