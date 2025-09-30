ऋषभ शेट्टी इन दिनों अपनी मचअवेटेड फिल्म ‘कंतारा चैप्टर 1’ की रिलीज़ की तैयारी में जुटे हुए हैं. अभिनेता ने न केवल फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई हैं, बल्कि इसका निर्देशन भी किया है. फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त एक्साइटमेंट है. इन सबके बीच क्या आप जानते हैं कि ऋषभ शेट्टी ने इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी फीस वसूली है?

‘कंतारा चैप्टर 1’ के लिए ऋषभ शेट्टी की फीस क्या है?

सियासत डॉट कॉम की एक रिपोर्ट की मानें तो, ऋषभ शेट्टी ने "कंतारा चैप्टर 1" में अभिनय या निर्देशन के लिए एक भी रुपया नहीं लिया है. इसके बजाय, उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग का रास्ता चुना है. इसका मतलब है कि फिल्म से ऋषभ की कमाई पूरी तरह से फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर निर्भर करेगी. गौरतलब है कि "कंतारा चैप्टर 1" कथित तौर पर 125 करोड़ रुपये के बजट पर बनी है और शेट्टी ने इसमें अच्छा-खासा पैसा भी इनवेस्ट किया है.

कंतारा चैप्टर 1 किस पर बेस्ड है?

कंतारा: चैप्टर 1 कर्नाटक के कदंब काल पर आधारित है. कदंब कर्नाटक के कुछ हिस्सों के महत्वपूर्ण शासक थे और उन्होंने इस क्षेत्र की वास्तुकला और संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.उस काल को भारतीय इतिहास का गोल्डन पीरियड माना जाता है. 2023 में शेट्टी ने घोषणा की थी कि दर्शकों ने जो देखा वह वास्तव में भाग 2 था और इसलिए आगे जो रिलीज़ होगा वह कंतारा का प्रीक्वल होगा. बता दें कि कंतारा: चैप्टर 1, इस 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.

View this post on Instagram A post shared by Hombale Films (@hombalefilms)

कंतारा चैप्टर 1 में अभिनय-निर्देशन पर ऋषभ शेट्टी

हाल ही में अपनी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान, ऋषभ शेट्टी ने "कंतारा" में अभिनय और निर्देशन की दोहरी चुनौती के बारे में खुलकर बात की, उन्होंने याद करते हुए कहा, "कुछ एक्शन सीन में मैं अभिनय कर रहा था, और साथ ही, बैकग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम भी थीं," उन्होंने कहा, "मैं तुरंत माइक पकड़ लेता, ऊंचाई पर जाकर कलाकारों से बात करता. यह तुरंत अभिनेता और निर्देशक के बीच बदल जाता था. लेकिन मैं जो किरदार निभा रहा हूं, वह भी ऐसा ही है - इसलिए यह नेचुरल लगता था."