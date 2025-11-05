बॉलीवुड के किंग खान ने हाल ही में अपना 60वां जन्मदिन मनाया है. शाहरुख खान का बर्थडे हर साल उनके फैंस खास बना देते हैं. वो हर साल मन्नत के बाहर आकर अपने फैंस से मिलते हैं लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं पाया. जिसकी वजह से वो मुंबई में एक जगह पर अपने फैंस से मिले थे. शाहरुख खान को फैंस से लेकर सेलेब्स तक सभी ने बर्थडे की बधाई दी थी. इसमें बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार भी शामिल हैं. अक्षय ने शाहरुख को बर्थडे विश किया तो किंग खान ने एक रिक्वेस्ट कर डाली है. जो खूब वायरल हो रही है.

शाहरुख खान 60 साल के हो गए हैं लेकिन उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता है कि उनकी उम्र इतनी है. शाहरुख की उम्र को लेकर अक्षय ने भी ये ही बात कही है. उनका कहना है कि शाहरुख सिर्फ 40 के ही लगते हैं. अक्षय के इस पोस्ट ने लोगों की अटेंशन अपनी तरफ खींच ली है.

अक्षय ने किया बर्थडे विश

अक्षय कुमार ने शाहरुख खान के लिए पोस्ट किया. उन्होंने लिखा- 'तुम्हारे स्पेशल दिन की बहुत बहुत बधाईयां शाहरुख. 60 का लगता नहीं है वैसे तो कहीं से. शक्ल से 40 और अक्ल से 120. हैप्पी बर्थडे दोस्त. हमेशा खुश रहो.'

Thank u Akki for singing Happy Birthday to me… you’ve taught me the secret to looking good and thinking smart. Ab Khiladi ki taraah jaldi uthna bhi sikhaade. Ha ha https://t.co/4ZXQ8pZh63 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 4, 2025

शाहरुख ने दिया मजेदार जवाब

शाहरुख खान भी अपनी विशेज का जवाब देने से कैसे पीछे रह सकते थे. उन्होंने अक्षय के पोस्ट का जवाब दिया- मेरे लिए हैप्पी बर्थडे टू मी गाने के लिए शुक्रिया अक्की. तुमने मुझे अच्छा दिखने और स्मार्ट सोचने का सीक्रेट सिखाया है. अब खिलाड़ी की तरह जल्दी उठना भी सिखा दे. हा हा.

बता दें शाहरुख खान के बर्थडे पर उनकी फिल्म किंग का टाइटल रिवील कर दिया गया है. फिल्म में शाहरुख खान का लुक जबरदस्त होने वाला है. शाहरुख एक बार फिर अपने लुक और एक्शन से सभी को इंप्रेस कर रहे हैं.

