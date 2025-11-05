हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Thamma BO Collection Day 15: मंगलवार को फिर चमकी 'थामा', कर डाला शानदार कलेक्शन, अब 'स्त्री' को देने वाली है मात

Thamma Box Office Collection Day 15: आयुष्मान खुराना स्टारर 'थामा' की अब बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है. हालांकि रिलीज के 15वें दिन इसने एक बार फिर कमाई में तेजी दिखाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 05 Nov 2025 07:10 AM (IST)
इस दिवाली, आयुष्मान खुराना अपनी मच अवेटेड हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' के साथ बड़े पर्दे पर लौटे. यह फिल्म हंसी, डर और लोककथाओं का परफेक्टली मिक्स्ड है. इस फिल्म को वैसे तो दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला लेकिन फिर ‘बाहुबली द एपिक’ के आने से इसकी कमाई को झटका लगा और ये दूसरे हफ्ते में ही पिछड़ गई. चलिए यहां जानते हैं थामा' ने रिलीज के 15वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है?

थामा'  ने 15वें दिन कितनी की कमाई?
आदित्य सरपोतदार निर्देशित ‘थामा' काफी उम्मीदों के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसने अच्छी ओपनिंग भी की और शुरुआती वीकेंड भी इसका सही गुजरा. लेकिन फिर इसकी कमाई में धीरे-धीरे गिरावट आनी शुरू हो गई. दूसरे हफ्ते में तो ये पूरी तरह पटरी से उतर गई. हैरानी की बात ये है काफी बज के बावजूद ये फिल्म रिलीज के दो हफ्ते पूरे होने के बाद भी अपनी लागत वसूल नही कर पाई है.

  • वहीं फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो पहले हफ्ते में 108.4 करोड़ कमाने वाली ‘थामा' ने रिलीज के 11वें दिन 3 करोड़, 12वें दिन 4.4 करोड़, 13वें दिन 4.5 करोड़, 14वें दिन 1.5 करोड़ का कलेक्शन किया.
  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘थामा' ने रिलीज के 15वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को 1.53 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ ‘थामा' की 15 दिनों की कुल कमाई अब 123.33 करोड़ रुपये हो गई है.

थामा' तोड़ने वाली है ‘स्त्री का रिकॉर्ड
‘थामा' की कमाई अब हर दिन घट रही है लेकिन फिर भी ये कई फिल्मों को मात देने से नहीं चूक रही है. अब ये मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स की ही फिल्म स्त्री के पीछे पड़ गई है. स्त्री का भारत में लाइफ टाइम नेट कलेक्शन 129.83 करोड़ रुपये था. ऐसे में ‘थामा' को स्त्री को मात देने के लिए 6 करोड़ के करीब चाहिए. तीसरे वीकेंड तक फिल्म ये उपलब्धि हासिल कर लेगी और स्त्री को पीछे छोड़ देगी. फिलहाल हर किसी की निगाहें ‘थामा' के बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई हैं. देखे वाली बात होगी कि ये तीसरे वीकेंड पर कैसा परफॉर्म कर पाती है.

 

 

 

Published at : 05 Nov 2025 06:59 AM (IST)
Ayushmann Khurrana Rashmika Mandanna Thamma
