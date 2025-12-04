'मेरी फैन हो या विमल की', शाहरुख खान ने शादी में 'बोलो जुबां केसरी' बोलने से किया इंकार

सुपरस्टार शाहरुख खान हाल ही में दिल्ली में हुई एक वेडिंग में पहुंचे. इस शाद से शाहरुख खान के कई वीडियोज वायरल हैं. इस दौरान कुछ गेस्ट ने उन्हें 'बोलो जुबां केसरी' टैगलाइन बोलने के लिए कहा. तो इस पर शाहरुख ने मस्तीभरे अंदाज में मना किया और कहा कि मुझे भी बैन करवाओगी क्या.

दिल्ली की शादी में पहुंचे शाहरुख खान

बता दें कि शाहरुख खान ने दिल्ली की एक हाई प्रोफाइल शादी में परफॉर्म किया. उनके डांसिंग के कई वीडियोज सामने आए हैं. इसी दौरान एक गोस्ट ने उनसे वो टैगलाइन बोलने के लिए कहा था. तो इस पर शाहरुख ने कहा, 'एक बार बिजनेस वालों के साथ बिजनेस कर लो जान नहीं छोड़ते हैं. गुटखा वाले भी नहीं यार. हर बार जब करता हूं तो पैसे लेता हूं. डार्लिंग पापा को कह देना तुम.'

आगे शाहरुख ने कहा, 'अच्छी बात करते हैं. मैं यहां थोड़ी ना जुबां केसरी करूंगा. अरे नहीं, बैन हो तुकी हैं ये चीजें. खराब हो जाएंगी. बिल्कुल भी गलत बातें मत करो. मुझे भी बैन करवाओगी. मेरी फैन हो या विमल की फैन हो तुम.'

किंग में दिखेंगे शाहरुख खान

शाहरुख खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उन्हें किंग में देखा जाएगा. फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है. फिल्म को सिद्धार्थ आंनद डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म 2026 में रिलीज होगी. इस एक्शन पैक्ड फिल्म में शाहरुख खान के साथ उनकी बेटी सुहाना खान, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अरशद वारसी, रानी मुखर्जी, जयदीप अहलावत और अभय वर्मा जैसे स्टार्स हैं.

बता दें कि शाहरुख खान को फैंस एक्शन करते हुए देख काफी पसंद करते हैं. उनकी पठान और जवान को भी फैंस बहुत पसंद किया था. दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी. उन्हें फिल्म जवान के लिए पहला नेशनल अवॉर्ड मिला है.