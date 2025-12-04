हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मेरी फैन हो या विमल की', शाहरुख खान ने शादी में 'बोलो जुबां केसरी' बोलने से किया इंकार

'मेरी फैन हो या विमल की', शाहरुख खान ने शादी में 'बोलो जुबां केसरी' बोलने से किया इंकार

शाहरुख खान का एक शादी से वीडियो सामने आया है. इसमें शाहरुख खान से एक फैन ने 'बोलो जुबां केसरी' बोलने के लिए कहा तो शाहरुख ने इससे इंकार कर दिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 04 Dec 2025 01:27 PM (IST)
Preferred Sources

सुपरस्टार शाहरुख खान हाल ही में दिल्ली में हुई एक वेडिंग में पहुंचे. इस शाद से शाहरुख खान के कई वीडियोज वायरल हैं. इस दौरान कुछ गेस्ट ने उन्हें 'बोलो जुबां केसरी' टैगलाइन बोलने के लिए कहा. तो इस पर शाहरुख ने मस्तीभरे अंदाज में मना किया और कहा कि मुझे भी बैन करवाओगी क्या.  

दिल्ली की शादी में पहुंचे शाहरुख खान

बता दें कि शाहरुख खान ने दिल्ली की एक हाई प्रोफाइल शादी में परफॉर्म किया. उनके डांसिंग के कई वीडियोज सामने आए हैं. इसी दौरान एक गोस्ट ने उनसे वो टैगलाइन बोलने के लिए कहा था. तो इस पर शाहरुख ने कहा, 'एक बार बिजनेस वालों के साथ बिजनेस कर लो जान नहीं छोड़ते हैं. गुटखा वाले भी नहीं यार. हर बार जब करता हूं तो पैसे लेता हूं. डार्लिंग पापा को कह देना तुम.'

आगे शाहरुख ने कहा, 'अच्छी बात करते हैं. मैं यहां थोड़ी ना जुबां केसरी करूंगा. अरे नहीं, बैन हो तुकी हैं ये चीजें. खराब हो जाएंगी. बिल्कुल भी गलत बातें मत करो. मुझे भी बैन करवाओगी. मेरी फैन हो या विमल की फैन हो तुम.'

किंग में दिखेंगे शाहरुख खान

शाहरुख खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उन्हें किंग में देखा जाएगा. फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है. फिल्म को सिद्धार्थ आंनद डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म 2026 में रिलीज होगी. इस एक्शन पैक्ड फिल्म में शाहरुख खान के साथ उनकी बेटी सुहाना खान, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अरशद वारसी, रानी मुखर्जी, जयदीप अहलावत और अभय वर्मा जैसे स्टार्स हैं.

बता दें कि शाहरुख खान को फैंस एक्शन करते हुए देख काफी पसंद करते हैं. उनकी पठान और जवान को भी फैंस बहुत पसंद किया था. दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी. उन्हें फिल्म जवान के लिए पहला नेशनल अवॉर्ड मिला है.

और पढ़ें
Published at : 04 Dec 2025 01:27 PM (IST)
Tags :
Shah Rukh Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इतना सस्ता है रशियन रूबल.... डॉलर के मुकाबले भारत में कितनी है रूसी करेंसी की कीमत?
इतना सस्ता है रशियन रूबल.... डॉलर के मुकाबले भारत में कितनी है रूसी करेंसी की कीमत?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से किया किनारा? पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान
यूपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से किया किनारा? पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान
इंडिया
Putin India Visit Live: भारत के लिए रवाना हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, राजधानी दिल्ली बनी किले जैसी, 5-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू
Live: भारत के लिए रवाना हुए व्लादिमीर पुतिन, राजधानी दिल्ली बनी किले जैसी, 5-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू
क्रिकेट
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Putin India Visit: आज से दो दिवसियों दौरे पर रुस राष्ट्रपति पुतिन | abp #shorts
IPO Alert: Aequs Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
Putin India Visit: क्या पुतिन का भारत दौरा बनेगा गेमचेंजर ? | Russia
Delhi Pollution 2025: 'मेरे जैसे बुजुर्ग लोगों के लिए प्रदूषण एक समस्या है' | abp #shorts
Gustaakh Ishq Interview: किन 4 Legends के साथ काम करने को Vihay Varma ने बोला चार धाम?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इतना सस्ता है रशियन रूबल.... डॉलर के मुकाबले भारत में कितनी है रूसी करेंसी की कीमत?
इतना सस्ता है रशियन रूबल.... डॉलर के मुकाबले भारत में कितनी है रूसी करेंसी की कीमत?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से किया किनारा? पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान
यूपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से किया किनारा? पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान
इंडिया
Putin India Visit Live: भारत के लिए रवाना हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, राजधानी दिल्ली बनी किले जैसी, 5-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू
Live: भारत के लिए रवाना हुए व्लादिमीर पुतिन, राजधानी दिल्ली बनी किले जैसी, 5-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू
क्रिकेट
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
टेलीविजन
कब तक चलेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा? प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने किया रिएक्ट
कब तक चलेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा? प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने किया रिएक्ट
न्यूज़
Explained: व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कितना ऐतिहासिक, क्या रिश्ते और मजूबत होंगे, अमेरिका-यूरोप को जलन क्यों?
Explained: व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कितना ऐतिहासिक, क्या रिश्ते और मजूबत होंगे, अमेरिका-यूरोप को जलन क्यों?
यूटिलिटी
आधार-UAN लिंकिंग की डेडलाइन खत्म, चूक गए तो अब नहीं कर पाएंगे ये काम
आधार-UAN लिंकिंग की डेडलाइन खत्म, चूक गए तो अब नहीं कर पाएंगे ये काम
ट्रेंडिंग
केक बना ‘बम’, मोमबत्ती जलते ही हुआ जोरदार धमाका, वायरल हुआ खतरनाक मजाक का वीडियो
केक बना ‘बम’, मोमबत्ती जलते ही हुआ जोरदार धमाका, वायरल हुआ खतरनाक मजाक का वीडियो
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget