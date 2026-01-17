एक्सप्लोरर
क्या ‘टॉक्सिक’ से क्लैश के चलते टल गई ‘धुरंधर 2’ की रिलीज डेट? आदित्य धर ने बताया सच
Box Office Clash: धुरंधर 2 और यश की टॉक्सिक के बॉक्स ऑफिस क्लैश को लेकर फैंस में चर्चा तेज है. कहा जा रहा है कि इस कारण धुरंधर 2 की रिलीज डेट आगे बढ़ गई है. जानते हैं क्या है सच
साल 2025 की हिट फिल्म धुरंधर का दूसरा पार्ट अब सिर्फ कुछ ही हफ्तों में सिनेमाघरों में आने वाला है. हालांकि इसकी रिलीज डेट के पास आते-आते फैंस के बीच एक नई चर्चा तेज हो गई है. कारण है यश की फिल्म टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स के साथ बॉक्स ऑफिस क्लैश. फैंस जानना चाहते हैं कि इस क्लैश का धुरंधर 2 की रिलीज पर क्या असर पड़ेगा. आइऐ जानते है निर्देशक आदित्य धर इस पर क्या कहते हैं.
Published at : 17 Jan 2026 11:40 AM (IST)
