बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में हैं. ये 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में मेकर्स ने फिल्म का नया गाना 'डैडी कूल' रिलीज किया है. इसमें शाहरुख खान बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान के साथ शानदार डांस करते नजर आ रहे हैं.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाहरुख करीब 30 साल पहले भी 'डैडी कूल' नाम के एक गाने का हिस्सा रह चुके हैं? साल 1996 में उनकी फिल्म 'चाहत' में भी इसी नाम का एक गाना था. हालांकि, दोनों गानों का आपस में कोई खास कनेक्शन नहीं है. आइए जानते हैं इस दिलचस्प बात के बारे में.

1996 में भी आया था शाहरुख खान का 'डैडी कूल' गाना

शाहरुख खान की फिल्म 'चाहत' 7 जून 1996 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म का निर्देशन महेश भट्ट ने किया था. इसमें शाहरुख के साथ पूजा भट्ट, राम्या कृष्णन, अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे.

फिल्म में 'डैडी कूल' नाम का एक गाना भी था, जिसे अनु मलिक ने कंपोज किया था. इस गाने को सुदेश भोसले और देवांग पटेल ने अपनी आवाज दी थी, जबकि इसके बोल माया गोविंद ने लिखे थे.

दोनों गानों में क्या है अंतर?

दिलचस्प बात ये है कि साल 1996 में आई फिल्म 'चाहत' के 'डैडी कूल' गाने का बोनी एम के मशहूर गाने से कोई कनेक्शन नहीं था. दोनों गानों का नाम एक जैसा था, लेकिन उनका म्यूजिक और धुन अलग-अलग थी.

वहीं, फिल्म 'किंग' का नया 'डैडी कूल' गाना बोनी एम के साल 1976 में आए मशहूर गाने पर आधारित है. इसमें पुराने गाने की ओरिजिनल आवाज और म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है. सचिन-जिगर ने इसमें नया हिंदी म्यूजिक जोड़ा है. इस गाने को अरिजीत सिंह और शिल्पा राव ने गाया है. इसके बोल कुमार ने लिखे हैं और इसकी कोरियोग्राफी वैभवी मर्चेंट ने की है.

करीना-शाहरुख की केमिस्ट्री ने जीता दिल

'डैडी कूल' गाने में शाहरुख खान और करीना कपूर खान की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आई है. दोनों इससे पहले साल 2011 में आई फिल्म 'रा.वन' में साथ काम कर चुके हैं. गाने में दोनों की मस्ती और डांस देखने को मिल रहा है.

करीना इसमें काफी ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही हैं. वहीं, शाहरुख अपने साल्ट एंड पेपर लुक, शानदार फिटनेस और डांस मूव्स से ध्यान खींच रहे हैं. गाना रिलीज करते हुए शाहरुख ने लिखा, 'बेबो के साथ फिर से... गाना ओल्ड स्कूल है, लेकिन अब भी कूल है!'

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24 दिसंबर को रिलीज होगी 'किंग'

शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' में कई बड़े सितारे नजर आने वाले हैं. फिल्म में दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, अभय वर्मा, अरशद वारसी, जयदीप अहलावत और राघव जुयाल भी अहम भूमिकाओं में हैं. खास बात ये है कि इस फिल्म से शाहरुख की बेटी सुहाना खान थिएटर में डेब्यू करने जा रही हैं. सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी ये फिल्म 24 दिसंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.