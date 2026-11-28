संसद के विशेष सत्र से पहले परिसीमन विधेयक को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. उत्तर प्रदेश की फैजाबाद (अयोध्या) लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने परिसीमन विधेयक को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा सियासी हमला किया है. उन्होंने कहा कि परिसीमन बिल के पीछे भारतीय जनता पार्टी के इरादे देशहित में नहीं हैं. इसका विरोध किया जाएगा."

न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने परिसीमन बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है. सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, "जब यह विधेयक सदन में आएगा, तब इस पर चर्चा होगी. विधेयक का मसौदा क्या है? जब तक हम इसे देख नहीं लेते, तब तक हम इस पर कुछ नहीं कह सकते... इसके पीछे भाजपा के इरादे देशहित में नहीं हैं. इसका विरोध किया जाएगा..."

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क्या है केंद्र सरकार का प्रस्ताव?

दरअसल, केंद्र सरकार के नए परिसीमन विधेयक में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान शामिल है. सरकार का उद्देश्य महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए सीटों की संख्या बढ़ाना है. हालांकि, परिसीमन बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ गया है. INDIA गठबंधन ने मांगों और आपत्तियों पर जवाब मिलने तक विधेयक का विरोध करने का रुख अपनाया है.

परिसीमन विधेयक का विपक्ष क्यों कर रहा विरोध?

दरअसल, परिसीमन विधेयक को लेकर विपक्ष का आरोप है कि सरकार परिसीमन के जरिए लोकतंत्र को कमजोर कर सत्ता अपने हाथ में केंद्रित करना चाहती है. विपक्ष का कहना है कि पहले चुनाव के दौरान ‘400 पार’ का नारा दिया गया था और अब सीटों की संख्या बढ़ाकर ‘850 पार’ की तैयारी की जा रही है.

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