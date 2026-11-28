बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे और निर्देशक आर्यन खान अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. पिछले कुछ समय से उनका नाम ब्राजीलियन मॉडल और एक्ट्रेस लारिसा बोनेसी के साथ जोड़ा जा रहा है. खबरें हैं कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि, दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात नहीं की है.

हाल ही में लारिसा ने शाहरुख खान और आर्यन की जमकर तारीफ की. उन्होंने किंग खान को नंबर वन बताया. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर कौन हैं लारिसा बोनेसी और कैसा रहा है उनका अब तक का सफर.

कौन हैं लारिसा बोनेसी?

लारिसा बोनेसी ब्राजील की जानी-मानी मॉडल और एक्ट्रेस हैं. वो करीब 16 साल पहले काम की तलाश में भारत आई थीं. इसके बाद उन्होंने मुंबई को ही अपना घर बना लिया. लारिसा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि भारत आने की वजह भले ही काम था, लेकिन यहां के लोगों ने उन्हें यहीं रुकने पर मजबूर कर दिया. अब वो खुद को ब्राजीलियन से ज्यादा भारतीय महसूस करती हैं.

'देसी बॉयज' के गाने से की थी शुरुआत

लारिसा ने साल 2011 में फिल्म 'देसी बॉयज' के गाने 'सुबह होने न दे' से बॉलीवुड में कदम रखा था. इस फिल्म में अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम लीड रोल में नजर आए थे. इसके बाद वो साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म 'गो गोवा गॉन' में भी दिखाई दीं. इस फिल्म में सैफ अली खान, कुणाल खेमू और वीर दास मुख्य भूमिकाओं में थे.

लारिसा ने तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है. वो 'थिक्का' (2016) और 'नेक्स्ट एंटी?' (2018) जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. फिल्मों के अलावा उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है. वो स्टेबिन बेन, यो यो हनी सिंह और टेरेंस लुईस जैसे कलाकारों के साथ दिखाई दे चुकी हैं. हाल ही में वो ऋतिक रोशन के साथ एक ऐड में भी नजर आई थीं.

सोशल मीडिया पर भी रहती हैं एक्टिव

लारिसा बोनेसी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 692K फॉलोअर्स हैं. वो अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, जिन पर फैंस खूब प्यार लुटाते हैं. लारिसा अपनी फिटनेस का भी खास ध्यान रखती हैं. वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपने वर्कआउट वीडियो शेयर करती रहती हैं.

आर्यन खान संग जुड़ चुका है नाम

लारिसा बोनेसी का नाम पिछले कुछ समय से आर्यन खान के साथ जोड़ा जा रहा है. दोनों को कई मौकों पर साथ देखे जाने के बाद उनके डेटिंग की खबरें सामने आईं. सितंबर 2025 में लारिसा आर्यन की बतौर निर्देशक पहली सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के प्रीमियर में भी पहुंची थीं. हालांकि, आर्यन और लारिसा दोनों ने ही अपने रिश्ते की खबरों पर कोई मुहर नहीं लगाई है.

शाहरुख खान को बताया नंबर 1

हाल ही में लारिसा ने शाहरुख खान की खूब तारीफ की. उन्होंने कहा कि शाहरुख एक लीजेंड हैं और हमेशा नंबर वन रहेंगे. न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, लारिसा ने कहा कि शाहरुख से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. उन्होंने आर्यन की भी तारीफ की और उन्हें समझदार और मेहनती बताया.

लारिसा ने कहा कि आर्यन अपने सपनों को पूरा करने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि वो आर्यन की सीरीज के सेट पर भी गई थीं और आगे चलकर उनके साथ काम करना चाहेंगी.

इस हॉरर फिल्म में आएंगी नजर

काम की बात करें तो लारिसा जल्द ही विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म '1920: कोल्ड विंटर' में नजर आएंगी. इस फिल्म में अहान शेट्टी और अन्या सिंह भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे. फिल्म का म्यूजिक हिमेश रेशमिया तैयार कर रहे हैं. लारिसा इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं.