बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' लंबे वक्त से रिलीज की राह देख रही है. 2025 से लेकर 2026 तक कई मौकों पर इसकी रिलीज की चर्चा हुई. इसी महीने सलमान ने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में रिलीज डेट से पर्दा उठा दिया था. वहीं अब इसकी रिलीज को सेंसर बोर्ड से भी हरी झंडी मिल गई है. सेंसर बोर्ड ने फिल्म को बिना कट के पास कर दिया है.

'मातृभूमि' को मिला U/A 16+ सर्टिफिकेट

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की मुख्य भमिका वाली फिल्म मातृभूमि को U/A 16+ सर्टिफिकेट दिया है. जबकि फिल्म को सेंसर ने बिना किसी कट के भी पास कर दिया. इतना ही नहीं खुद CBFC के चेयरमैन शशि शेखर वेम्पति ने सर्टिफिकेट पर अपना साइन किया है, जबकि आम तौर पर CBFC के CEO राजेंद्र सिंह शेखावत सेंसर सर्टिफिकेट पर साइन करते हैं.

फिल्म में किए गए थे कुछ बदलाव

फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक सूत्र ने बॉलीवुड हंगामा को बताया, 'मेकर्स ने भारत सरकार के कहने पर मातृभूमि में कुछ बदलाव किए थे. बदलाव करने के बाद संबंधित अधिकारियों को फिल्म दिखाई गई. फिल्म देखने के बाद इसे अधिकारियों से मंजूरी मिली. फिर इसे आगे की प्रक्रिया के लिए सेंसर बोर्ड के पास भेजा गया. इसके बाद सेंसर बोर्ड को किसी बदलाव की जरूरत नहीं लगी.'

कितना होगा 'मातृभूमि' का रनटाइम?

आम तौर पर फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड कहता है कि फिल्म का नाम और क्रेडिट उसकी ओरिजिनल भाषा में ही रखें और नशीले पदार्थ के खिलाफ विज्ञापन भी दिखाए. लेकिन, मातृभूमि के मामले में ऐसा कुछ नहीं कहा गया. फिल्म के रनटाइम की बात करें तो वो 154.12 मिनट है. सर्टिफिकेट के मुताबिक मूवी 2 घंटे, 34 मिनट और 12 सेकंड की है.

कब रिलीज होने वाली है फिल्म?

मातृभूमि साल 2020 में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प पर बेस्ड है. इसमें सलमान ने कर्नल संतोष बाबू का किरदार निभाया है. इस एक्शन ड्रामा फिल्म का डायरेक्शन अपूर्व लखिया ने किया है और कहानी लिखी है चिंतन गांधी ने. इसका निर्माण 'सलमान खान फिल्म्स' के बैनर तले किया गया है. ये फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज होगी