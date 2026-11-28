एक्सप्लोरर
इस मशहूर टीवी एक्ट्रेस ने क्यों लिया कभी मां न बनने का फैसला? खुद बताई बड़ी वजह
टीवी एक्ट्रेस पल्लवी पुरोहित ने हाल ही में अपने कभी मां न बनने के फैसले पर बात की है. उनका कहना है कि उन्होंने कई कारणों से यह फैसला लिया और उन्हें कभी इसका अफसोस नहीं होगा.
उन्होंने बताया कि पर्यावरण से लेकर दूसरी परिस्थितियों तक उनके इस फैसले के पीछे कई बड़ी वजह हैं. उन्होंने यह भी बताया कि कोविड से पहले उन्हें लगता था कि कहीं उन्होंने गलत फैसला तो नहीं लिया, लेकिन कोविड के दौरान उनके अनुभव ने उनके फैसले को और पक्का कर दिया.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 28 Nov 2026 03:07 PM (IST)
Tags :Pallavu Purohit
टेलीविजन
7 Photos
ये हैं भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर्स, करोड़ो में है नेटवर्थ, जानें लिस्ट में कौन सबसे आगे
टेलीविजन
12 Photos
फैशन शो में करण जौहर और खुशी कपूर ने बिखेरा जलवा, अंकिता-विक्की की केमिस्ट्री ने खींचा ध्यान
टेलीविजन
8 Photos
पटाखों से लेकर फूलों की रंगोली तक, हिना खान ने सेलिब्रेट की दिवाली, पति रॉकी संग बिताए प्यारभरे पल
टेलीविजन
7 Photos
समंदर किनारे अनुष्का सेन का दिखा ग्लैमरस अंदाज, बीच वेकेशन की तस्वीरों ने लूटी महफिल
टेलीविजन
7 Photos
'बालिका वधू' फेम स्मिता बंसल ने पति संग फिर रचाई शादी, 'जेठानी' नेहा ने शेयर की इनसाइड तस्वीरें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
कौन हैं आर्यन खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड लारिसा बोनेसी? जानिए ब्राजीलियन मॉडल के बारे में सबकुछ
मनोरंजन
दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में दिखा सितारों का जलवा, करिश्मा झूमीं तो सान्या ने स्टेज पर किया डांस
मनोरंजन
'मातृभूमि' से पहले OTT पर देखें सलमान की ये 5 बेहतरीन फिल्में, 1 का था 924% प्रॉफिट
मनोरंजन
Live:'रामायण' 1005 करोड़ के पार, जानें- 'ये प्रेम मोल लिया' -'गनमास्टर G9' की 2 बजे तक की कमाई
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
ये हैं भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर्स, करोड़ो में है नेटवर्थ, जानें लिस्ट में कौन सबसे आगे