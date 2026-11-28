पल्लवी पुरोहित ने टैली मसाला के साथ बातचीत में बताया कि उन्होंने और उनके पति ने आपसी सहमति से बच्चे न करने का फैसला लिया था. पल्लवी उन सभी औरतों की इज्जत करती हैं, जिनमें वो कमिटमेंट है, जो एक बच्चे को दुनिया में लाने के लिए चाहिए, लेकिन उन्हें अपना बच्चा नहीं चाहिए. उन्होंने कहा, ‘मुझे और मेरे हस्बैंड को बच्चे नहीं चाहिए थे और हमको ऐसा लगा कि वी वर नॉट मेंट टू हैव सो मच पॉपुलेशन इन दिस कंट्री राइट. ओवरऑल वी आर ऑलरेडी ओवरपुलेटेड.’