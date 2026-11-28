नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त जलवा देखने के लिए मिल रहा है. इसकी रिलीज को 23 दिन हो चुके हैं फिर भी बॉक्स ऑफिस पर इसकी पकड़ बरकरार है. ये एक के बाद एक नए रिकॉर्ड्स बना रही है. ऐसे में अब फिल्म ने इंडिया में 1000 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है, जिसके बाद ये बॉलीवुड की तीसरी सबसे तेज 1000 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन गई है.

इतना ही नहीं, 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाया है कि ये बॉलीवुड की पहली नॉन सीक्वल फिल्म बन गई है, जिसने 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी है. इसी के साथ ही इसने 23वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 5 बड़े रिकॉर्ड्स बना डाले हैं चलिए बताते हैं इसके बारे में.

'रामायण' ने 23वें दिन बनाए 5 बड़े रिकॉर्ड्स

- सैकनिल्क के अनुसार, 'रामायण' 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री करने तीसरी सबसे तेज फिल्म बन चुकी है. इसने 'बाहुबली 2' के भी पीछे छोड़ दिया है. देखिए इंडिया में 1000 करोड़ क्लब में सबसे तेज एंट्री करने वाली फिल्मों की लिस्ट...

1. पुष्पा 2- 1,234.10 करोड़ (16 दिन)

2. धुरंधर 2- 1,149.30 करोड़ (18 दिन)

3. रामायण- 1,000.55 करोड़ (23 दिन)

4. बाहुबली 2- 1,030.4 करोड़ (35 दिन)

- इसी के साथ ही 'रामायण' बॉलीवुड के इतिहास की पहली नॉन सीक्वल फिल्म बन गई है, जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ के नेट कलेक्शन के आंकड़े को पार कर लिया है.

- वहीं, नितेश तिवारी की फिल्म ने 1000 करोड़ में एंट्री करने वाली बॉलीवुड की दूसरी फिल्म का भी रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. इसके पहले 'धुरंधर 2' ने इंडिया में इस आंकड़े का पार किया था.

- इसके साथ ही ये तीसरी इंडियन फिल्म भी बन चुकी है, जिसने सभी भाषाओं में बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया.

- 'रामायण' ने इंडिया में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करने का भी रिकॉर्ड बनाया. मेकर्स के लिए ये किसी बड़ी सफलता से कम नहीं है.

'रामायण' का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बहरहाल, अगर 'रामायण' के वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर फिल्म ने 23 दिनों में दुनियाभर में 1,790.10 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. फिल्म 1800 करोड़ के क्लब में एंट्री लेने के लिए तैयार है.