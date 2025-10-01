वो दिन गए जब वैनिटी वैन एक ज़रूरत हुआ करती थीं. आज, ये स्टार्स के स्टेटस का सिम्बल बन गई है. हाल ही में, वैनिटी वैन वेंडर केतन रावल ने भी द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में यही बात बताई. इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान से लेकर जॉन अब्राहम और कंगना रनौत की आलीशान वैनिटी वैन के बारे में हैरान कर देने वाले खुलासे किए.

शाहरुख खान की वैनिटी में मौजूद सब ऐशो-आराम

केतन ने बताया कि शाहरुख खान की वैनिटी वैन इतनी ग्रैंड और आलीशान है कि जब सुपरस्टार दूर-दराज के इलाकों में शूटिंग कर रहे होते हैं, तो अक्सर तंग जगहों में उसे रखना मुश्किल हो जाता है. इसलिए, ऐसे हालात में शाहरुख वैनिटी वैन किराए पर लेते हैं. केतन ने कहा, "शाहरुख सर की वैन इतनी बड़ी है कि कभी-कभी वे उसे उन दूर-दराज के इलाकों में नहीं ले जा पाते. जब भी उन्हें तंग जगहों पर शूटिंग करनी होती है, मैं अपनी वैन भेज देता हूं."

जॉन अब्राहम की ब्लैक टॉयलेट की डिमांड

केतन ने यह भी बताया कि जब जॉन अब्राहम अपनी वैनिटी वैन का इंटीरियर करवा रहे थे, तो उन्होंने ब्लैक टॉयलेट की ख़ास डिमांड की थी. उन्होंने कहा, "जॉन ज़मीन से छत तक ऊंची खिड़की चाहते थे ताकि वे बाहर देख सकें और नेचुरल लाइट पूरे कमरे में आ सके. लेकिन उन्होंने यह भी ज़ोर दिया कि सब कुछ काला हो - फ़र्श, दीवारें, सिंक, यहां तक कि टॉयलेट भी. कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनकी वैनिटी में ब्लैक न हो. इसलिए अंदर आने वाली रोशनी सिर्फ़ एक पूरी तरह से अंधेरे बॉक्स से होकर गुज़रे."

शीशम की लकड़ी से बनी कंगना रनौत की वैनिटी वैन

अपने पार्टनर अपूर्व देशमुख के साथ वैनिटी वैन बनाने में सहयोग करने वाले प्रतीक मालेवार ने भी हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से बात करते हुए कंगना रनौत की वैनिटी वैन के बारे में जानकारी दी थी. उन्होंने बताया कि एक्ट्रेस टर्न पॉलिटिशियन कंगना रनौत की वैनिटी वैन का इंटीरियर शीशम की लकड़ी से बना है.

गौरतलब है कि एक वैन की मेंटेनेंस का खर्च लगभग 10 से15 लाख रुपये होता है. जहां तक खर्च की बात है, मल्टी-रूम लेआउट और एक्सपेंडेबल लिविंग स्पेस वाली एक टॉप-टियर 'सुपर वैन' की कीमत लगभग 2 से 3 करोड़ होती है. आप लगभग 75 लाख से 1 करोड़ में भी वैनिटी वैन खरीद सकते हैं. यह इटैलियन मार्बल से लैस होगी और इसमें जिम की सुविधा भी होगी. एयर कंडीशनिंग वाली एक बेसिक वैनिटी वैन की कीमत 15-20 लाख के बीच होती है.