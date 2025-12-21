हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'धुरंधर' में सौम्या टंडन ने अक्षय खन्ना को जड़ा था असली थप्पड़, आदित्य धर चाहते थे ऑथेंटिक रहे सीन

Saumya Tandon Slapped Akshaye Khanna: 'धुरंधर' खूब सुर्खियां बटोर रहा है. सौम्या टंडन के खुलासे ने रुख उनकी ओर मोड़ दिया. उन्होंने दावा किया कि फिल्म में उन्होंने अक्षय खन्ना को रियल थप्पड़ मारा था.

Updated at : 21 Dec 2025 08:32 PM (IST)
Preferred Sources

आदित्य धर की स्पाई एक्शन फिल्म 'धुरंधर' देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने नाम का डंका बजा रही है. चारों तरफ चाहे सोशल मीडिया हो या न्यूजपेपर्स के हेडलाइंस, सिर्फ 'धुरंधर' के ही चर्चे हो रहे हैं.

ऐसे में सौम्या टंडन के एक पोस्ट ने भी सबका ध्यान खींचा है. जिसमें एक्ट्रेस ने बताया कि फिल्म में रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना को उन्होंने असली थप्पड़ मार दिया था. 

अक्षय खन्ना को पड़ा था असली थप्पड़
'धुरंधर' में सारा अर्जुन और रणवीर सिंह के केमिस्ट्री के अलावा दर्शकों ने अक्षय खन्ना और सौम्या टंडन की केमिस्ट्री को भी खूब सराहा है. फिल्म में एक्ट्रेस ने रहमान डकैत की वाइफ का रोल प्ले किया और उनका एंट्री सीन भी वाकई काफी इंटेंस और इमोशनल था.

'धुरंधर' में देखा गया कि मुठभेड़ में रहमान डकैत के बड़े बेटे की मौत हो जाती है. ऐसे में सौम्या टंडन भी सदमे में अस्पताल पहुंचती हैं और गुस्से में वो रहमान डकैत को एक थप्पड़ जड़ देती है.

इसी सीन के बारे में बात करते हुए सौम्या टंडन ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया. एक्ट्रेस ने बताया कि आदित्य धर ने बिल्कुल ऑथेंटिक सीन का निर्देश दिया था और इसी वजह से उन्हें अक्षय खन्ना को असली थप्पड़ मारने के इंस्ट्रक्शन भी मिले.

अदाकारा ने खुलासा किया ये एक रियल थप्पड़ था और इस सीन को उन्होंने एक टेक में पूरा किया. 

'जितना प्यार मिला है उसने अभिभूत कर दिया...'
रहमान डकैत की पत्नी का रोल निभा रहीं एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने आज अपने एक्स हैंडल पर एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया. इसमें उन्होंने 'धुरंधर' के बीटीएस पिक्चर्स शेयर किया है.

कैप्शन में उन्होंने लिखा कि, 'ये फिल्म में मेरी एंट्री सीन है और इसे जितना प्यार मिला है उसने मुझे अभिभूत कर दिया. इस सीन में मैंने एक ही बार में सबकुछ महसूस किया है– हमारे बेटे की मौत के पीछे का कारण के वजह से मेरे पति पर गुस्सा, हताशा, और हमारे बीच का दर्द.'

'हां मैंने अक्षय खन्ना को रियल थप्पड़ मारा था. मेरा ब्रेकडाउन क्लोज आप एक ही टेक में लिया गया था'. इसके बाद एक्ट्रेस ने दूसरी तस्वीर शेयर की जिसमें वो प्रेयर मीट में बैठी नजर आ रही हैं. इसके बारे में एक्ट्रेस ने लिखा कि 'उस पल में मैंने जो दर्द महसूस किया वो मेरे साथ रहा जो सीधे दिल से आया था.'
'धुरंधर' की कहानी और स्टारकास्ट
रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' 5 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई. ये एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसमें कई 26/11 आतंकी हमला और पार्लियामेंट बॉम्ब ब्लास्ट जैसी सच्ची घटनाओं के बारे में दिखाया गया है. अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, सौम्या टंडन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन समेत कई स्टार्स ने इस फिल्म में अपनी भूमिका शिद्दत से निभाई है.

Published at : 21 Dec 2025 08:32 PM (IST)
