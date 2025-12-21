हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडहरमनप्रीत कौर की खूब मेहमान नवाजी की परणिति-राघव ने, भविष्य के लिए दी बधाई

हरमनप्रीत कौर की खूब मेहमान नवाजी की परणिति-राघव ने, भविष्य के लिए दी बधाई

Parineeti-Raghav Invited Harmanpreet Kaur: विश्वकप जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर लगातार सुर्खियों में बनी हैं. परिणीति चोपड़ा राघव चड्ढा ने उन्हें अपने घर इनवाइट किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Dec 2025 04:48 PM (IST)
बीते महीने भारत की बेटियों यानी इंडियन वुमन क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने 47 साल के लंबे इंतजार के बाद वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की. इसके बाद से ही हर जगह इन प्लेयर्स के चर्चे हो रहे हैं और सभी इन खिलाड़ियों की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

ऐसे में मशहूर एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और उनके पति राघव चड्ढा ने भी अपनी खुशी जाहिर की है. इस सेलिब्रिटी कपल ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को अपने घर इनवाइट कर उनकी खूब मेहमान नवाजी की.

परिणीति-राघव की मेहमान बनीं हरमनप्रीत कौर 
आज परिणिति चोपड़ा के पति राघव चड्ढा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया. इसमें ये सेलिब्रिटी कपल इंडियन वूमन क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर संग पोज करते नजर आएं. इन तीनों की तस्वीरों को फैंस बहुत प्यार दे रहे हैं. फोटोज शेयर करते हुए पॉलिटिशियन ने कैप्शन में लिखा कि, 'हमारे घर वर्ल्ड कप जीतने वालीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का स्वागत करना काफी खुशी की बात थी.'

'पंजाब की प्राउड बेटी, उनके नेतृत्व और अचीवमेंट्स ने भारत की अपार गर्व से भर दिया है. ट्रॉफीज के अलावा,वो संघर्ष , साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक हैं.' राघव चड्ढा ने हरमनप्रीत कौर के अपने घर आने पर खुशी जाहिर करते हुए इन पिक्चर्स को फैंस के साथ शेयर किया और उन्हें भविष्य के लिए खूब शुभकामनाएं भी दी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Raghav Chadha (@raghavchadha88)

'आपके आने पर बहुत खुशी हुई...'
राघव चड्ढा के पोस्ट के अलावा परिणीति चोपड़ा ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन में तस्वीर शेयर करते हुए अपनी खुशी जाहिर की. एक्ट्रेस ने हरमनप्रीत कौर और अपने पति संग पोज किया है और इसी पिक्चर को स्टोरीज सेक्शन में शेयर किया था . कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा कि, 'हमारे घर आने के लिए बहुत खुशी हुई चैंपियन. आपके अचीवमेंट्स, सिम्पलिसिटी और विनम्रता सभी को इंस्पायर करते हैं. इसी तरह तिरंगे का मान बढ़ाते रहिए.'
हरमनप्रीत कौर की खूब मेहमान नवाजी की परणिति-राघव ने, भविष्य के लिए दी बधाई

परिणीति चोपड़ा वर्कफ्रंट
परिणीति चोपड़ा को कम ही फिल्मों में देखा जाता है. लेकिन एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. इसके अलावा उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है जहां एक्ट्रेस अलग–अलग कंटेंट पोस्ट करती रहती हैं और फैंस भी उनके इस काम से काफी इंप्रेस्ड हैं. बात करें फिल्मों की तो उन्हें आखिरी बार इम्तियाज अली की 'अमर सिंह चमकीला' में देखा गया था. इसमें उन्होंने दिलजीत दोसांझ संग स्क्रीन शेयर किया. बता दें, इस मूवी को दुनियाभर में काफी पसंद किया गया था और इसने एमी अवॉर्ड भी अपने नाम किया.

Published at : 21 Dec 2025 04:48 PM (IST)
Tags :
Raghav Chadha HARMANPREET KAUR PARINEETI CHOPRA
Embed widget