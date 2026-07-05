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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAlpha Box Office Collection Day 2: दूसरे दिन 'अल्फा' का धमाल, आलिया भट्ट ने अपनी इन 7 फिल्मों को बुरी तरह पछाड़ बनाया ये रिकॉर्ड

Alpha Box Office Collection Day 2: दूसरे दिन 'अल्फा' का धमाल, आलिया भट्ट ने अपनी इन 7 फिल्मों को बुरी तरह पछाड़ बनाया ये रिकॉर्ड

Alpha Box Office Collection Day 2: आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' को पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था. हालांकि, दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में ग्रोथ दिखी है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 05 Jul 2026 09:46 AM (IST)
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आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' थिएटर में लगी है. इस फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ लीड रोल में हैं. फिल्म फीमेल सेंट्रिक है. इस फिल्म को रिव्यू खास अच्छे नहीं मिले. पहले दिन फिल्म के कलेक्शन में कमी भी देखने को मिली. हालांकि, दूसरे दिन के कलेक्शन में थोड़ी ग्रोथ दिखी है. आइए जानते हैं फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा है. 

दूसरे दिन 'अल्फा' ने किया कितना कलेक्शन 
Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन 11.25 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म की कमाई में 21.6 परसेंट की ग्रोथ देखने को मिली है. फिल्म को 6882 शोज मिले और 25 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. 
 
फिल्म ने पहले दिन 9.25 करोड़ कमाए थे. फिल्म को 7 हजार के करीब शोज मिले थे और ऑक्यूपेंसी 20 परसेंट रही. इसी के साथ फिल्म ने 20.50 करोड़ का टोटल कलेक्शन कर लिया है.

'अल्फा' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने टोटल 37.60 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. दूसरे दिन ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 7 करोड़ कमाए और ओवरसीज मार्केट में टोटल कलेक्शन 13 करोड़ हो गया है.

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बता दें कि फिल्म 'अल्फा' को शिव रवैल ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में आलिया भट्ट, शरवरी वाघ, अनिल कपूर और बॉबी देओल जैसे स्टार्स हैं. फिल्म में ऋतिक रोशन ने कैमियो अपीरियंस भी दी है.

आलिया भट्ट की फिल्मों की दूसरे दिन की कमाई
पहले नंबर पर 'आरआरआर' है. इस फिल्म में आलिया का कौमियो रोल था. फिल्म ने दूसरे दिन 86.7 करोड़ कमाए. दूसरे नंबर पर 'ब्रह्मास्त्र' है. फिल्म ने 42.41 करोड़ कमाए. तीसरे नंबर पर 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' है 16.05 करोड़ के कलेक्शन के साथ. चौथे नंबर पर 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' है. फिल्म ने दूसरे दिन 14.75 करोड़ कमाए. पांचवें नंबर पर 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' है. इस फिल्म ने दूसरे दिन 14 करोड़ कमाए. छठे नंबर पर 'गली बॉय' 13.10 करोड़ की कमाई के साथ, सातवें नंबर पर 'गंगूबाई काठियाबाड़ी' है 13.32 करोड़ की कमाई के साथ. आठवें नंबर पर 'टू स्टेट्स' है. इस फिल्म ने दूसरे दिन 12.15 करोड़ का बिजनेस किया.

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वहीं नौवें नंबर पर 'राजी' ने 11.30 करोड़ और दसवें पर 'कलंक' ने 11.45 करोड़ की कमाई के साथ है. 11वें नंबर पर 11.25 करोड़ की कमाई के साथ 'अल्फा' है.

'अल्फा' ने इन फिल्मों को पछाड़ा

अल्फा ने इन फिल्मों को पछाड़ दिया है. आलिया की 'हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया' ने दूसरे दिन 11.25 करोड़ का कलेक्शन किया. 'उड़ता पंजाब' ने 11.20 करोड़, 'डियर जिंदगी' ने 11.2 करोड़, 'शानदार' ने 7.60 करोड़, 'कपूर एंड संस' ने 7.7 करोड़ और 'हाई वे' ने दूसरे दिन 4.84 करोड़ कमाए. वहीं 'जिगरा' ने दूसरे दिन 6.55 करोड़ कमाए.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 05 Jul 2026 09:21 AM (IST)
Tags :
Box Office Alpha Alia Bhatt BOX OFFICE COLLECTION
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