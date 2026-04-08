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Sanya-Rishab Break Up: एक साल के रिलेशनशिप के बाद सान्या मल्होत्रा-ऋषभ रिखीराम का हुआ ब्रेकअप! सोशल मीडिया पर किया अनफॉलो

Sanya Malhotra and Rishab Rikhiram Break Up: सान्या मल्होत्रा और ऋषभ रिखीराम शर्मा के ब्रेकअप की खबरें चर्चा में बनी हुई है. दोनों ने एक-दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 08 Apr 2026 08:14 PM (IST)
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एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में हैं. रिपोर्ट्स हैं कि उनका सितारवादक ऋषभ रिखीराम शर्मा के साथ ब्रेकअप हो गया है. दोनों एक साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. लेकिन अब दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं. 

सान्या-ऋषभ हुए अलग

सान्या और ऋषभ ने अपने रिलेशनशिप को लेकर कभी ऑफिशियल रिएक्ट नहीं किया था. वो हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर प्राइवेट रहे. हालांकि, उन्हें एक-दो बार एक साथ स्पॉट किया गया था. लेकिन कपल के तौर पर दोनों कभी साथ स्पॉट नहीं हुए. अब दोनों के ब्रेकअप की खबरें आई हैं. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि दोनों ने सोशल मीडिया से एक-दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं. ऐसा भी कहा जा रहा है कि ऋषभ ने मूवऑन भी कर लिया है और वो अपने नए रिलेशनशिप को प्राइवेट रख रहे हैं. 

सान्या और ऋषभ ने ब्रेकअप की खबरों पर भी ऑफिशियली रिएक्ट नहीं किया है. 

 
 
 
 
 
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ऐसे शुरू हुई थी सान्या-ऋषभ के रिलेशनशिप की अफवाह

बता दें कि ऋषभ और सान्या के रिलेशनशिप की अफवाह 2025 में सबसे पहले तब सामने आई थी जब दोनों की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं. दोनों सेम लोकेशन पर स्पॉट हुए थे. एक फोटो में ऋषभ किसी फैन के साथ फोटो क्लिक करवा रहे थे और सान्या साइड में खड़ी थीं. इसके बाद से उनके अफेयर की खबरें चर्चा में आई थीं. इसके बाद दोनों को एक इवेंट में स्पॉट किया गया. दोनों ने एक शख्स के साथ अलग-अलग पोज दिए. ऐसी भी खबरें आईं कि दोनों दिसंबर 2024 से एक-दूसरे को जानते थे.

सान्या के वर्क फ्रंट की बात करें तो 2025 में उन्हें फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में देखा गया था. अब वो नेटफ्लिक्स की अपकमिंग फिल्म टोस्टर में दिखेंगी. इस फिल्म में राजकुमार राव के साथ नजर आ रही हैं. फिल्म 15 अप्रैल से प्रीमियर होगी. वहीं ऋषभ अपने म्यूजिक पर फोकस कर रहे हैं.

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Published at : 08 Apr 2026 08:14 PM (IST)
Tags :
Sanya Malhotra Rishab Rikhiram Sharma
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