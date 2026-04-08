अदिवी सेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'डकैत' 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है. पहले फिल्म 19 मार्च को रिलीज होनी थी. लेकिन 'धुरंधर 2' की वजह से फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया और मेकर्स का ये फैसला अच्छा साबित होता नजर आ रहा है.

नॉर्थ अमेरिका में 'डकैत' का तूफान

फिल्म ने एडवांस बुकिंग में नॉर्थ अमेरिका में तूफान ला दिया है. फिल्म को सॉलिड रिस्पॉन्स मिल रहा है और वहां फिल्म को बड़ी शुरुआत मिलने की उम्मीदें हैं.

सैकनिल्क के मुताबिक, नॉर्थ अमेरिका में फिल्म का प्रीमियर 9 अप्रैल को होना है. 'डकैत' ने नॉर्थ अमेरिका में अपने प्रीमियर से ही 100K डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म के अब तक लगभग 6000 टिकट बिक चुके हैं. फिल्म को लेकर फैंस में क्रेज देखने को मिल रहा है. कनाडा में अभी बुकिंग ओपन होनी बाकी हैं.

इस रोमांटिक एक्शन शनेल देव ने डायरेक्ट किया है. सुप्रिया यारलागड्डा ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है. सुनील नारंग को-प्रोड्यूसर हैं. फिल्म में अनुराग कश्यप, प्रकाश राज, कामाक्षी भास्करला, सुनील, अलुत कुलकर्णी जैसे स्टार्स हैं. कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म का बजट 70 करोड़ रुपये है. उस्ताद भगत सिंह के बाद ये टॉलीवुड की बड़ी और अहम फिल्म है. इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पर फैंस की निगाहें टिकी हैं.

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एक्टर्स फिल्म का जबरदस्त तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं. कास्ट को टीवी शो लाफ्टर शेफ में भी देखा जाएगा. शो से जुड़े प्रोमो रिलीज कर दिए गए हैं.

'भूत बंगला' से बचा क्लैश

बता दें कि पहले फिल्म का क्लैश अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' के साथ होने वाला था. अक्षय की फिल्म भूत बंगला 10 अप्रैल को रिलीज होनी थी. लेकिन अब फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया है. फिल्म के अब 16 अप्रैल से पेड प्रिव्यू शुरू होंगे. फिल्म का हाल ही में ट्रेलर रिलीज किया गया और इस फैंस ने काफी पसंद किया.