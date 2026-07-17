इस नेक काम के लिए SRA ऑफिस पहुंचे सलमान खान, देखने के लिए उमड़ी फैंस की भीड़

इस नेक काम के लिए SRA ऑफिस पहुंचे सलमान खान, देखने के लिए उमड़ी फैंस की भीड़
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान मुंबई के SRA ऑफिस में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे. इस दौरान आम फैंस के साथ-साथ कर्मचारी और अधिकारी भी उन्हें देखने के लिए बेहद उत्सुक नजर आए.
बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान जहां भी जाते हैं उनकी एक झलक के लिए फैंस बेताब नजर आते हैं. सलमान खान को देखने के लिए फैंस की भारी भीड़ उमड़ती है. अब एक्टर के लिए एक बार फिर से ऐसी ही दीवानगी देखने को मिली. हाल ही में अभिनेता मुंबई के SRA (स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी) ऑफिस पहुंचे थे. वो यहां एसआरए परियोजना के तहत बने घरों के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे.
सलमान खान ने की कार्यक्रम में शिरकत
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया कि अभिनेता टाइट सिक्यरी के साथ सफेद रंग की गाड़ी में सवार होकर मुंबई के SRA ऑफिस पहुंचे थे. उन्हें देखने के लिए फैंस बेताब नजर आए. जैसे ही सलमान अपनी गाड़ी से बाहर निकले लोग एक्टर को अपने कैमरों में कैद करने लगे.
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बता दें कि एसआरए परियोजना के तहत बने घरों के लिए उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहा लोगों को घरों की चाबियां सौंपी गईं. कार्यक्रम में सलमान खान ने शिरकत करके कार्यक्रम को यादगार बना दिया. एक्टर को देखने लिए आम फैंस के साथ-साथ अधिकारी और कर्मचारी भी उत्सुक और खुश नजर आए.
आधे घंटे तक रुके सलमान खान
अपने बिजी शेड्यूल के चलते सलमान खान कार्यक्रम में ज्यादा वक्त नहीं दे पाए. एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक अभिनेता ने एसआरए ऑफिस पर आधे घंटे का वक्त बिताया. एसआरए परियोजना के तहत किए गए इस नेक काम में उन्होंने लोगों और अधिकारियों से मुलाकात की. इसके बाद अभिनेता रवाना हो गए.
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सलमान खान का वर्कफ्रंट
सलमान खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो पिछली बार बड़े पर्दे पर फिल्म 'सिकंदर' में नजर आए थे. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी. लंबे वक्त से एक्टर फिल्म 'मातृभूमि' को लेकर सुर्खियों में हैं. पहले ये फिल्म अप्रैल 2026 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसकी रिलीज टल गई थी. वहीं हाल ही में बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि अब ये फिल्म साल 2027 में रिलीज हो सकती है. इसमें अभिनेता संतोष बाबू नाम के एक फैजी के किरदार में नजर आने वाले हैं.