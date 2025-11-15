बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने अपने फैंस को एक खास तोहफा देते हुए ‘द-बैंग: द टूर’ के 9 साल पूरे होने पर पोस्ट शेयर किया है. सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक शानदार वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने ‘दबंग: द टूर’ की धमाकेदार सफलता का जश्न मनाया. बता दें कि ये ग्लोब-स्पैनिंग लाइव एंटरटेनमेंट फ्रेंचाइजी अब लगातार नौ साल से शो कर रही है.

JA इवेंट्स और सोहैल खान एंटरटेनमेंट के साझे प्रयास से बने इस टूर ने दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला बॉलीवुड स्टेज-शो फ्रेंचाइजी बनकर नाम कमाया है. इसे लगभग हर बड़े इंटरलेशनल मार्केट में पेश किया गया है.

बॉलीवुड के कई बड़े नाम बने इस टूर का हिस्सा

इस शो में हमेशा सलमान खान को सबसे खास हिस्सा के रूप में रखा गया है, और सालों से इसमें प्रभुदेवा, जैकलीन फर्नांडीज, सोनाक्षी सिन्हा, दिशा पाटनी, तमन्ना भाटिया, साई मंजरेकर, बिपाशा बासु, अक्षय कुमार, पूजा हेगड़े, कैटरीना कैफ, कृति सेनन, मनीष पॉल, सुनील ग्रोवर, गुरु रंधावा, बादशाह, आशा गिल और स्टेबिन बेन जैसे स्टार्स की धमाकेदार लाइनअप रही है.

वीडियो में सलमान फैंस को टूर की जोशीली झलक दिखाते हैं, जिसमें भरे हुए स्टेडियम, धमाकेदार परफॉर्मेंस और पर्दे के पीछे की मजेदार बातें दिखाई जाती हैं. साथ ही, वह लगभग दस साल तक इस शो को चलाने में फैंस के प्यार और समर्थन के लिए आभार भी व्यक्त करते हैं.

