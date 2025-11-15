एक्सप्लोरर
(Source: ECI | ABP NEWS)
राजकुमार राव-पत्रलेखा से विक्की कौशल-कैटरीना कैफ तक, इन सितारों के घर गूंजी किलकारी
Celebs Embraced Parenthood 2025: राजकुमार राव-पत्रलेखा से लेकर विक्की कौशल-कैटरीना कैफ तक इस का साल कई सेलेब्स पेरेंट्स बने हैं. आइए देखते हैं किन सितारों के घर गूंजी किलकारी.
पेरेंट्स बनना हर कपल के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है. साल 2025 में बॉलीवुड के कई स्टार कपल्स के घर में खुशियां दस्तक दे चुकी हैं. राजकुमार राव–पत्रलेखा से लेकर विक्की कौशल–कैटरीना कैफ तक, कई सेलेब्स ने नन्हे मेहमान का वेलकम किया है. सोशल मीडिया पर भी इन सितारों को जमकर बधाइयाँ मिल रही हैं. चलिए जानते हैं, 2025 में किन-किन सेलेब्स के घर किलकारी गूंजी है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 15 Nov 2025 10:45 AM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
राजकुमार राव-पत्रलेखा से विक्की कौशल-कैटरीना कैफ तक, इन सितारों के घर गूंजी किलकारी
बॉलीवुड
9 Photos
करीना कपूर ने शेयर की अपनी ही फैमिली की ऐसी तस्वीरें, जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी
बॉलीवुड
7 Photos
व्हाइट गाउन में अप्सरा बनकर पहुंचीं कृति, धनुष का दिखा डैशिंग अवतार, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
तीन साल की हुई बिपाशा-करण की बेटी देवी, कपल ने वेकेशन पर मनाया जश्न, देखें तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
इंडिया
16 हजार की फीट पर सेना का कारनामा, हिमालय की बर्फीली चोटियों में चला दी रेल, चीन रह गया हक्का-बक्का
क्रिकेट
क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
टेलीविजन
क्या तान्या मित्तल के दिल में हैं अमाल मलिक के लिए फीलिंग्स? नीलम गिरी ने अब बता दिया सच
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
राजकुमार राव-पत्रलेखा से विक्की कौशल-कैटरीना कैफ तक, इन सितारों के घर गूंजी किलकारी
बॉलीवुड
9 Photos
करीना कपूर ने शेयर की अपनी ही फैमिली की ऐसी तस्वीरें, जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion