राजकुमार राव-पत्रलेखा से विक्की कौशल-कैटरीना कैफ तक, इन सितारों के घर गूंजी किलकारी

राजकुमार राव-पत्रलेखा से विक्की कौशल-कैटरीना कैफ तक, इन सितारों के घर गूंजी किलकारी

Celebs Embraced Parenthood 2025: राजकुमार राव-पत्रलेखा से लेकर विक्की कौशल-कैटरीना कैफ तक इस का साल कई सेलेब्स पेरेंट्स बने हैं. आइए देखते हैं किन सितारों के घर गूंजी किलकारी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Nov 2025 10:45 AM (IST)
Celebs Embraced Parenthood 2025: राजकुमार राव-पत्रलेखा से लेकर विक्की कौशल-कैटरीना कैफ तक इस का साल कई सेलेब्स पेरेंट्स बने हैं. आइए देखते हैं किन सितारों के घर गूंजी किलकारी.

पेरेंट्स बनना हर कपल के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है. साल 2025 में बॉलीवुड के कई स्टार कपल्स के घर में खुशियां दस्तक दे चुकी हैं. राजकुमार राव–पत्रलेखा से लेकर विक्की कौशल–कैटरीना कैफ तक, कई सेलेब्स ने नन्हे मेहमान का वेलकम किया है. सोशल मीडिया पर भी इन सितारों को जमकर बधाइयाँ मिल रही हैं. चलिए जानते हैं, 2025 में किन-किन सेलेब्स के घर किलकारी गूंजी है.

1/7
बॉलीवुड कपल, राजकुमार राव और पत्रलेखा , 2025 के सेलिब्रिटी पैरेंट्स की लिस्ट में सबसे नई एंट्री है. इस कपल ने 15 नवंबर, 2025 को नन्ही प्रिंसेस का वेलकम किया.
बॉलीवुड कपल, राजकुमार राव और पत्रलेखा , 2025 के सेलिब्रिटी पैरेंट्स की लिस्ट में सबसे नई एंट्री है. इस कपल ने 15 नवंबर, 2025 को नन्ही प्रिंसेस का वेलकम किया.
2/7
दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक जॉइंट स्टेटमेंट में ये गुड न्यूज शेयर करते हुए लिखा,
दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक जॉइंट स्टेटमेंट में ये गुड न्यूज शेयर करते हुए लिखा, "हमारी चौथी शादी की सालगिरह पर भगवान ने हमें सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया है".
3/7
बॉलीवुड के लवेबल कपल, कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने इस साल 7 नवंबर, 2025 को नन्हे प्रिंस का वेलकम किया.
बॉलीवुड के लवेबल कपल, कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने इस साल 7 नवंबर, 2025 को नन्हे प्रिंस का वेलकम किया.
4/7
विक्की और कैटरीना ने इंस्टाग्राम पर एक जॉइंट स्टेटमेंट में ये खुशखबरी शेयर करते हुए लिखा,
विक्की और कैटरीना ने इंस्टाग्राम पर एक जॉइंट स्टेटमेंट में ये खुशखबरी शेयर करते हुए लिखा, "हमारी खुशियों की सौगात आ गई है. खूब प्यार और ग्रेटिट्यूड के साथ, हम अपने नन्हे मेहमान का वेलकम करते हैं."
5/7
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और उनके पॉलिटिशियन पति, राघव चड्ढा ने 19 अक्टूबर को बेबी बॉय का वेलकम किया. इस गुड़ न्यूज को कपल ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था और पोस्ट में लिखा था, 'वो आखिरकार यहां है, हमारा बेबी बॉय और हम इससे पहले की जिंदगी याद भी नहीं कर सकते हैं. हमारी बाहें भर गई हैं, दिल भी खुशी से फूले नहीं समा रहा है. पहले हम एक-दूसरे के पास थे, अब हमारे पास सबकुछ है.'
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और उनके पॉलिटिशियन पति, राघव चड्ढा ने 19 अक्टूबर को बेबी बॉय का वेलकम किया. इस गुड़ न्यूज को कपल ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था और पोस्ट में लिखा था, 'वो आखिरकार यहां है, हमारा बेबी बॉय और हम इससे पहले की जिंदगी याद भी नहीं कर सकते हैं. हमारी बाहें भर गई हैं, दिल भी खुशी से फूले नहीं समा रहा है. पहले हम एक-दूसरे के पास थे, अब हमारे पास सबकुछ है.'
6/7
बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और कियारा आडवाणी ने 15 जुलाई, 2025 को नन्ही प्रिंसेस का वेलकम किया था. इस कपल ने सोशल मीडिया पर इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी. सिद्धार्थ और कियारा ने इंस्टाग्राम पर पिंक कलर की एक पोस्ट के साथ ये गुड न्यूज शेयर करते हुए लिखा था,
बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और कियारा आडवाणी ने 15 जुलाई, 2025 को नन्ही प्रिंसेस का वेलकम किया था. इस कपल ने सोशल मीडिया पर इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी. सिद्धार्थ और कियारा ने इंस्टाग्राम पर पिंक कलर की एक पोस्ट के साथ ये गुड न्यूज शेयर करते हुए लिखा था, "हमारा दिल भर आया है और हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई है. हमें एक बेबी गल्र से ब्लेस हुए हैं. "
7/7
बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी और इंडियन क्रिकेटर केएल राहुल ने 24 मार्च, 2025 को अपनी नन्ही परी का वेलकम किया था. इस जोड़े ने राहुल के बर्थडे पर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस खबर की अनाउंसमेंट की थी. अपनी न्यू बॉर्न बेबी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए उन्होने उसका नाम इवारा बताया.
बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी और इंडियन क्रिकेटर केएल राहुल ने 24 मार्च, 2025 को अपनी नन्ही परी का वेलकम किया था. इस जोड़े ने राहुल के बर्थडे पर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस खबर की अनाउंसमेंट की थी. अपनी न्यू बॉर्न बेबी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए उन्होने उसका नाम इवारा बताया.
Published at : 15 Nov 2025 10:45 AM (IST)
Tags :
Rajkummar Rao Patralekha Katrina Kaif   VICKY KAUSHAL

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
