राजकुमार राव-पत्रलेखा से विक्की कौशल-कैटरीना कैफ तक, इन सितारों के घर गूंजी किलकारी

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और उनके पॉलिटिशियन पति, राघव चड्ढा ने 19 अक्टूबर को बेबी बॉय का वेलकम किया. इस गुड़ न्यूज को कपल ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था और पोस्ट में लिखा था, 'वो आखिरकार यहां है, हमारा बेबी बॉय और हम इससे पहले की जिंदगी याद भी नहीं कर सकते हैं. हमारी बाहें भर गई हैं, दिल भी खुशी से फूले नहीं समा रहा है. पहले हम एक-दूसरे के पास थे, अब हमारे पास सबकुछ है.'