'जो आपका हाल है वो मेरा...', ईद पर रिलीज होगी सलमान खान की एक्शन थ्रिलर फिल्म, देखिए झलक

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'जो आपका हाल है वो मेरा...', ईद पर रिलीज होगी सलमान खान की एक्शन थ्रिलर फिल्म, दबंग खान ने दिखाई शूटिंग की झलक

'जो आपका हाल है वो मेरा...', ईद पर रिलीज होगी सलमान खान की एक्शन थ्रिलर फिल्म, दबंग खान ने दिखाई शूटिंग की झलक

Salman Khan Eid 2027 Release Announcement: सलमान खान ने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. उन्होंने ईद पर रिलीज होने वाली फिल्म का ऐलान किया है. इसमें वह नयनतारा संग दिखेंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 24 Apr 2026 12:38 PM (IST)
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सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों फिल्म 'मातृभूमि' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म की रिलीज पर सेंसर की तलवार लटकी हुई है. इसे पहले 17 अप्रैल, 2026 को रिलीज किया जाना था लेकिन फिल्म में कुछ बदलावों की वजह से इसकी रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया है. इसी बीच अब सलमान खान ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है, जिसे ईद 2027 के मौके पर रिलीज किया जाएगा. इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस नयनतारा लीड रोल में होंगी.

सलमान खान ने किया ऐलान

सलमान खान ने एक्स अकाउंट पर फिल्म के सेट से एक वीडियो शेयर किया है, जिसके साथ ही उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान किया है. एक्टर ने वीडियो शेयर कर एक्स पर लिखा, 'थोड़ी दूर की सोचना चाहिए, इसलिए ईद की अनाउंसमेंट कर दिया. चिंता मत करो इस वाली का भी बताएंगे, जब सही समय आएगा तब. शांति...थोड़ा सा सब्र रखिए...मेरे जितना ही इंतजार करना पड़ेगा. बहरहाल, जो आपका हाल है वो ही मेरा भी हाल है.'

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नयनतारा और वामशी संग फिल्म कर रहे सलमान खान

सलमान खान की ईद 2027 के मौके पर रिलीज होने वाली फिल्म का अभी तक टाइटल डिसाइड नहीं किया गया है लेकिन टैंटेटिव टाइटल SVC 63 है. इसे अभी इसी नाम से जाना जा रहा है. बताया जा रहा है कि इसमें हाई लेवल एक्शन देखने के लिए मिलने वाला है. फिल्म में सलमान खान के साथ एक्ट्रेस नयनतारा हैं. इसका निर्माण दिल राजू कर रहे हैं. बतौर लीड एक्टर सलमान खान और नयनतारा की ये पहली फिल्म होगी. हालांकि, इसके पहले फिल्म 'गॉडफादर' में दोनों को स्क्रीन पर देखा गया था लेकिन उस समय नयनतारा को चिरंजीवी के अपोजिट कास्ट किया गया था.

शुरू हुई सलमान खान की फिल्म की शूटिंग

सलमान खान और नयनतारा स्टारर फिल्म SVC 63 की शूटिंग शुरू हो चुकी है. सलमान खान से पहले ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म के सेट से वीडियो शेयर किया था. अब वही वीडियो सलमान ने भी शेयर कर फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान किया है. वीडियो में सलमान खान, नयनतारा और वामशी को फिल्म के सेट पर आते देखा जा सकता है. साथ ही इसमें फिल्म का सेट भी तैयार होते दिखाया गया है. 

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'मातृभूमि' में दिखेंगे सलमान खान

इसके अलावा अगर सलमान खान की फिल्मों के बारे में बात की जाए तो वह आखिरी बार रश्मिका मंदाना के साथ 'सिकंदर' में दिखे थे. हालांकि, ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और फ्लॉप साबित हुई थी. इसके बाद वह चित्रांगदा सिंह के साथ फिल्म 'मातृभूमि' में दिखेंगे. अभी इसकी नई रिलीज डेट सामने नहीं आई है लेकिन रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इसे जुलाई महीने में रिलीज किया जा सकता है. पहले इसका नाम 'बैटल ऑफ गलवान' था, जिसे बाद में बदल दिया गया. अब भारत और चीन के संबंध सुधरने की वजह से फिल्म में कुछ बदलाव भी किए गए हैं.

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Published at : 24 Apr 2026 12:38 PM (IST)
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