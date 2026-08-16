स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'आवारापन 2' के बाद 'जन्नत 3' करेंगे इमरान हाशमी? विशेष भट्ट ने दिया बड़ा अपडेट

'आवारापन 2' के बाद 'जन्नत 3' करेंगे इमरान हाशमी? विशेष भट्ट ने दिया बड़ा अपडेट

Jannat 3 Big Update: इमरान हाशमी 'आवारापन 2' की सक्सेस के बाद अब 'जन्नत 3' को लेकर चर्चा में आ गए हैं. प्रोड्यूसर विशेष भट्ट ने इस फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. जानिए क्या कहा.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 16 Aug 2026 09:31 PM (IST)
Preferred Sources

इमरान हाशमी इन दिनों फिल्म 'आवारापन 2' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में कमाल का प्रदर्शन किया है. इसके आगे सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' भी नहीं टिक पाई. इसके जरिए इमरान एक बार फिर से शिवम पंडित बनकर स्क्रीन पर छा गए हैं. अभी लोगों के सिर से 'आवारापन 2' का भूत उतर पाता की इससे पहले ही 'जन्नत 3' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके बाद फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है. चलिए बताते हैं.

दरअसल, 'आवारापन 2' की सक्सेस को देखते हुए 'जन्नत' के प्रोड्यूसर विशेष भट्ट ने इसके तीसरे सीक्वल को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने बताया कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है. विशेष भट्ट ने जूम के साथ बातचीत में बताया, 'आवारापन के बाद में, मैं जरूर जन्नत 3 की ओर देख रहा हूं.' जब उनसे फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, 'वही चीज पर काम चल रहा है.'

यह भी पढ़ें: 'बंटवारा 1947' बनी सनी देओल-प्रीति जिंट की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 4 मूवीज का तोड़ा रिकॉर्ड

'आवारापन 2' सिर्फ पैसों के मकसद से नहीं बनी...

इसी बातचीत के दौरान विशेष भट्ट ने इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' को लेकर ये भी साफ किया कि इसे पैसों के उद्देश्य से नहीं बनाया गया था. उन्होंने कहा, 'आवारापन 2 को सिर्फ पैसों के मकसद से नहीं बनाया गया. अगर ऐसा होता तो डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म में दिलचस्पी दिखाते और उन्हें पहले ही फिल्म से मुनाफा हो चुका होता.' वो आगे कहते हैं, 'मार्केट में कोई भी फिल्म खरीदने नहीं आया, हमने इसमें अपना पैसा लगाया. हां जब फिल्म बनकर तैयार हो गई तो मार्केट में हलचल जरूर हुई.'

Prime Video: Jannat

इमरान हाशमी की पहली हिट फिल्म थी 'जन्नत'

16 मई, 2008 में आई फिल्म 'जन्नत' इमरान हाशमी की पहली हिट फिल्म थी. ये उनके करियर की वो फिल्म रही, जिसके जरिए एक्टर ने पहली बार हिट का स्वाद चखा था. इसका निर्देशन कुणाल देशमुख ने किया था और प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट थे. ये एक रोमांटिक क्राइम ड्रामा फिल्म थी. इसमें इमरान हाशमी और सोनल चौहान लीड रोल में थे. इसके बाद फिल्म का सीक्वल 'जन्नत 2' आया था, जिसमें उनके साथ रणदीप हुड्डा और ईशा गुप्ता ने लीड रोल प्ले किया था. इसे साल 2012 में रिलीज किया गया था.

यह भी पढ़ें: Awarapan 2 बनी 2026 की तीसरी हाईएस्ट वीकेंड ओपनर, 8 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

'जन्नत' और 'जन्नत 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 

बहरहाल, अगर इमरान हाशमी की फिल्म 'जन्नत' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, इस फिल्म का बजट 10 करोड़ था और इसने वर्ल्डवाइड 40.39 करोड़ और इंडिया नेट कलेक्शन 29.93 करोड़ रहा था.

वहीं, 'जन्नत 2' की कमाई के बारे में बात करें तो सैकनिल्क के अनुसार, इसका बजट 23 करोड़ था. जबकि फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 62.50 करोड़, इंडिया नेट कलेक्शन 42.25 करोड़ और ओवरसीज कलेक्शन 5.45 करोड़ रहा था. ये फिल्म भी हिट रही थी. ऐसे में अब इसके तीसरे सीक्वल का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 16 Aug 2026 09:31 PM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi Jannat 3
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'आवारापन 2' के बाद 'जन्नत 3' करेंगे इमरान हाशमी? विशेष भट्ट ने दिया बड़ा अपडेट
'आवारापन 2' के बाद 'जन्नत 3' करेंगे इमरान हाशमी? विशेष भट्ट ने दिया बड़ा अपडेट
बॉलीवुड
Batwara 1947 बनी सनी देओल-प्रीति जिंट की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 4 मूवीज का तोड़ा रिकॉर्ड
'बंटवारा 1947' बनी सनी देओल-प्रीति जिंट की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 4 मूवीज का तोड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
डेविड धवन की बर्थडे पार्टी में छाए सलमान खान, वरुण धवन ने पिता पर लुटाया प्यार, देखें फोटोज
डेविड धवन की बर्थडे पार्टी में छाए सलमान खान, वरुण धवन ने पिता पर लुटाया प्यार, देखें फोटोज
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस लाइव: 'बंटवारा 1947' या 'आवारापन 2', तीसरे दिन 8 बजे तक कौन-सी फिल्म निकली आगे?
लाइव: 'बंटवारा 1947' या 'आवारापन 2', 8 बजे तक कौन-सी फिल्म निकली आगे?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: इलायची ऐड पर घिरे SRK, अजय और टाइगर, FDA ने भेजा नोटिस (16.08.26)
Udne ki Asha: Sachin-Sailee के जाने पर रोया Laksh, Roshini को लगी मिर्ची!
Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Jharkhand Student Protest Update: छात्रों को नहीं सुन रही हेमंत सरकार! | Hemant Soren | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जावेद अख्तर ने PAK राष्ट्रपति की उधेड़ी बखिया, कहा - 'हिंदुओं की...'
जावेद अख्तर ने PAK राष्ट्रपति की उधेड़ी बखिया, कहा - 'हिंदुओं की...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अम्बेडकरनगर में IPS आशुतोष मिश्रा की मां की हत्या, घर में हुई लूटपाट
अम्बेडकरनगर में IPS आशुतोष मिश्रा की मां की हत्या, घर में हुई लूटपाट
क्रिकेट
श्रीलंका के खिलाफ फिर बरसे DSP सिराज, लगाया लंबा छक्का; लूट ली महफिल
श्रीलंका के खिलाफ फिर बरसे DSP सिराज, लगाया लंबा छक्का; लूट ली महफिल
बॉलीवुड
Batwara 1947 बनी सनी देओल-प्रीति जिंट की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 4 मूवीज का तोड़ा रिकॉर्ड
'बंटवारा 1947' बनी सनी देओल-प्रीति जिंट की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 4 मूवीज का तोड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
करीबी नेता की 'आत्महत्या' पर ममता बोलीं, 'दर्दनाक बात है कि...'
करीबी नेता की 'आत्महत्या' पर ममता बोलीं, 'मानसिक तनाव झेलना पड़ा'
Home Tips
Brass Utensils Cleaning: तांबे-पीतल के बर्तन पड़ गए हैं काले? बिना घिसे मिनटों में चमकाएं
तांबे-पीतल के बर्तन पड़ गए हैं काले? बिना घिसे मिनटों में चमकाएं
Home Tips
How To Fix Salty Food: सब्जी में ज्यादा हो गया नमक या मिर्च? तुरंत अपनाएं ये 5 आसान हैक्स
सब्जी में ज्यादा हो गया नमक या मिर्च? तुरंत अपनाएं ये 5 आसान हैक्स
ट्रेंडिंग
Ranu Mondal Viral Video: 15 अगस्त के लिए रानू मंडल ने गाया देशभक्ति गीत, वायरल हुआ वीडियो
15 अगस्त के लिए रानू मंडल ने गाया देशभक्ति गीत, वायरल हुआ वीडियो
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget