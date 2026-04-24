दिनेश लाल यादव निरहुआ केवल अभिनेता ही नहीं बल्कि नेता भी हैं. वह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सांसद रह चुके हैं. फिर 2022 में अखिलेश के इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव हुआ था, जिसमें निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को करारी हार दी थी और बड़ी जीत हासिल की थी. वह करीब दो साल तक आजमगढ़ से सांसद रहे. आज वो भले ही सांसद नहीं हैं फिर भी सरकार की ओर से उन्हें अन्य सुविधाएं दी जाती हैं. फिल्मों के अलावा भी वह एक्स सांसद होकर पैसे कमाते हैं. चलिए बताते हैं उन्हें पूर्व सांसद होने के नाते सरकार से क्या क्या मिलता है.

दरअसल, निरहुआ दिनेश लाल यादव को पहली बार बीजेपी के टिकट पर 2019 में अखिलेश यादव को टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में उतारा गया था. लेकिन उस वक्त उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद 2022 में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उपचुनाव हुआ था और इस दौरान निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को हराया था. फिर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में निरहुआ को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा था.

यह भी पढ़ें: 'दंगल' छोड़िए 'बाहुबली 2' का ही रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई 'धुरंधर 2', जानिए क्या है वजह

पूर्व सांसद को मिलने वाली सैलरी

पूर्व सांसद को मिलने वाली सैलरी और सुविधाओं के बारे में बात की जाए तो पिछले साल मार्च, 2025 में सांसदों की सैलरी में इजाफा किया गया था, जिसके बाद उनकी सैलरी बढ़ाकर 1.24 लाख कर दी गई. इसके पहले एक लाख रुपये महीना सांसदों को मिलता था. इसके साथ ही पूर्व सांसदों की पेंशन में भी इजाफा किया गया था. इसके बाद 25 हजार मिलने वाली पेंशन 31000 प्रति माह हो गई है.

पेंशन के साथ मिलने वाली सुविधाएं

इसके साथ ही पूर्व सांसद को सैलरी के अलावा मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बात की जाए तो उन्हें यात्राएं मुफ्त में करने की सुविधा मिलती है. पूर्व सांसदों को सदन में सदस्यता का कार्ड भी दिया जाता है. इसके अलावा पूरे देश में कहीं भी फर्स्ट या सेकंड एसी कोच में मुफ्त ट्रेन सफर करने की सुविधा भी दी जाती है. इतना ही नहीं, उन्हें मेडिकल सुविधा भी प्रदान की जाती है. उन्हें मेडिकल सुविधा के लिए सीजीएचएस (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना) के तहत मुफ्ते इलाज कराने की सुविधा भी प्रदान की जाती है. वहीं, जीवन साथ की स्पाउस आई़डी कार्ड भी दिया जाता है, जिसमें वह संसद भवन की लाइब्रेरी में प्रवेश कर सकता है और इसका मुफ्त लाभ उठा सकता है.

यह भी पढ़ें: 'मेरे पास च्वाइस नहीं थी...', हिंदू बिजनेसमैन संग शादी पर बोलीं मुमताज, करियर के पीक पर छोड़ी थी एक्टिंग

निरहुआ भी हैं इन सुविधाओं के पात्र

गौरतलब है कि पूर्व सांसद निरहुआ दिनेश लाल यादव भी इन सुविधाओं के लिए पात्र हैं. वह 2022 में आजमगढ़ के सांसद के तौर पर चुने गए थे और करीब दो साल तक इस जिले के सांसद रहे थे. हालांकि, इसके बाद उन्हें सपा ने कड़ी टक्कर दी थी और सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने हरा दिया था.

निरहुआ की अपकमिंग फिल्में

निरहुआ भले हीं सांसद नहीं हैं लेकिन इसके अलावा वह फिल्मों और शोज से भी अच्छा खास पैसा कमा लेते हैं. अब वह ओटीटी शोज में भी लगातार काम कर रहे हैं. उनकी अपकमिंग फिल्मों के बारे में बात करें तो इसमें 'पटना से पाकिस्तान 2', 'निरहुआ हिंदुस्तानी 5' और 'मुर्गा ट्रॉफी' जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं.