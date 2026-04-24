हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनMichael Review : पर्दे पर मजेदार लगेगी किंग ऑफ पॉप की कहानी, विवाद ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे तो कमाल लगेगी

Michael Review : पर्दे पर मजेदार लगेगी किंग ऑफ पॉप की कहानी, विवाद ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे तो कमाल लगेगी

Michael Movie Review: माइकल जैक्सन की बायोपिक फिल्म 'माइकल' को 24 अप्रैल, 2026 को रिलीद कर दिया गया है. अगर आप इसे देखने का प्लान कर रहे हैं तो रिव्यू पढ़ लें.

By : अमित भाटिया | Updated at : 24 Apr 2026 11:48 AM (IST)
Preferred Sources

माइकल जैक्सन का यह कहाना है कि म्यूजिक लोगों को साथ ला सकता है, उनके उस लक्ष्य को बताता है कि म्यूजिक को उन्होंने केवल पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज में पाजिटिव बदलाव करने के लिए भी किया था. म्जूजिक को लेकर उनके इस प्यार को दिखाती है फिल्म 'माइकल'.

कहानी: कहानी शुरु होती है साल 1966 से जहां इंडियाना के शहर गैरी में रहने वाला जोसेफ जैक्सन अपने पांच बेटों को के साथ जैक्सन 5 म्यूजिकल बैंड शुरू करता है. बैंड का गायक माइकल बाकी चारों से अलग है. उस पर एक म्यूजिक कंपनी की नजर पड़ती है. जल्द वो फेमस हो जाता है. दिक्कत तब शुरू होती है, जब माइकल अपनी म्यूजिक का राह आगे अकेले तय करना चाहता है. आगे की कहानी थिएटर में देखना सही होगा

कैसी है फिल्म: दो घंटे नौ मिनट की यह फिल्म आपको बांधे रखेगी. फिर भले ही आप माइकल जैक्शन की कहानी से वाकिफ क्यों न हो. माइकल के पिता का बार-बार यह कहना है कि जो जीतता है वो विनर होता है, जो हारता है वह लूजर होता है, वो ब्लैक हैं, इसलिए उनकी मेहनत गोरे अमेरिकन से ज्यादा होगी, सोचने पर मजबूर करती है. माइकल का बचपन, उसका अकेलापन, म्यूजिक को लेकर दीवानगी, आसपास की घटनाओं से प्रेरित उसका संगीत इसे पर्दे पर देखने में बिल्कुल बोरियत नहीं होती है. हालांकि कुछ सवाल मन में रह जाएंगे, लेकिन उनका जवाब फिल्म के पहले ही पार्ट में ढूंढना सही नहीं होगा. फिल्म के अंत में बताया गया है कि माइकल की आगे की कहानी बाकी है, जो जारी रहेगी.

एक्टिंग : इस फिल्म के स्टार हैं माइकल जैक्सन के भतीजे जाफर जैक्सन. जाफर, माइकल के बड़े भाई जरमिन के बेटे हैं. उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में साबित किया है कि वो लंबी पारी खेलने के लिए तैयार हैं. पर्दे पर जाफर नहीं, बल्कि माइकल ही दिखते हैं. उन्होंने न केवल माइकल के हाव-भाव को सही से पकड़ा है, बल्कि उनकी तरह एक कंप्लीट परफार्मर लगते हैं. दस साल के माइकल का रोल करने वाले नथालिएन लोगन मैकइंटायर का काम भी जबरदस्त है. जिद्दी और मौकापरस्त पिता के रोल में कोलमन डोमिंगो का काम बेहतरीन है. माइकल के मां और उनकी सबसे बड़ी ताकत के रोल में निया लांग का काम अच्छा है. माइकल के मैनेजर बने माइल्स टेलर अपने रोल में प्रभावित करते हैं.

राइटिंग एंड डायरेक्शन: फिल्म का लेखन जॉन लोगन ने किया है और निर्देशन की जिम्मेदारी द इक्वलाइजर ट्रायोलॉजी, द मैग्निफिसेंट सेवेन फिल्मों के निर्देशक एंटोइन फुकुआ ने उठाई है. जॉन ने इसे माइकल की बढ़ती उम्र और उसके अनुसार उनकी लाइफ और करियर में आने वाले बदलावों, उन्हें मिलने वाली सफलताओं के हिसाब से बनाया है. वह बिना कोई भाषणबाजी या विवाद दिखाए हुए केवल माइकल की कहानी पर फोकस रहते हैं. वहीं, एंटोइन की पकड़ इस दो घंटे नौ मिनट की कहानी पर मजबूत है. वह अपने उद्देश्य से भटकते नहीं हैं
  
म्यूजिक: इस फिल्म की जान ही इसका म्यूजिक है. 1966 के दौर में माइकल जो गाने गाते थे, उसके साथ ही अस्सी के दशक के उनके फेमस गानों बीट इट, बिली जीन, वाना बी स्टार्टिंग समथिंग, डोंट स्टॉप टिल यू गेट इनफ... जैसे कई गाने सुनने को मिलेंगे. इसके साथ ही उनकी स्टेज परफार्मेंस भी देखने का मौका मिलेगा, जो उनके कंसर्ट में होने का अहसास कराएगा. 

अगर आप माइकल जैक्सन के फैन हैं, उनके गानों के दिवाने हैं, तो यह फिल्म आपके लिए है. माइकल के बचपन और म्यूजिक के लेकर उनके जुनून को देखने का मौका मिलेगा

रेटिंग- 3 स्टार्स

Published at : 24 Apr 2026 11:28 AM (IST)
Tags :
Michael Movie Review Jaafar Michael
View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
देखें आज का मौसम
powered by
Accu Weather
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Michael Review : पर्दे पर मजेदार लगेगी किंग ऑफ पॉप की कहानी, विवाद ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे तो कमाल लगेगी
Michael Review : पर्दे पर मजेदार लगेगी किंग ऑफ पॉप की कहानी, विवाद ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे तो कमाल लगेगी
मनोरंजन
Ginny Weds Sunny 2 BO Day 1: पहले दिन कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है अविनाश तिवारी-मेधा शंकर की 'गिन्नी वेड्स सनी 2'? जानें- प्रीडिक्शन
पहले दिन कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है 'गिन्नी वेड्स सनी 2'? जानें- प्रीडिक्शन
मनोरंजन
दो साल बाद भारत लौटीं पॉप स्टार रिहाना, मुंबई एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट, लोग बोले- 'अब किसकी शादी है'
दो साल बाद भारत लौटीं पॉप स्टार रिहाना, मुंबई एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट, लोग बोले- 'अब किसकी शादी है'
मनोरंजन
नेटफ्लिक्स पर 'धुरंधर' और 'मर्दानी 3' पर भारी पड़ी राजकुमार राव की ये फिल्म, बनीं नंबर 1
नेटफ्लिक्स पर 'धुरंधर' और 'मर्दानी 3' पर भारी पड़ी राजकुमार राव की ये फिल्म, बनीं नंबर 1
ABP APP ABP APP

वीडियोज

Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Pratima Mishra: बंगाल चुनाव में हिंसा की 'बिग पिक्चर' | West Bengal Phase 1 Voting | BJP | TMC
Iran Vs US-Israel War:'ईरान को सबसे ज्यादा दर्द देने वाली जगह पर चोट'

ट्रेडिंग ओपीनियन

भावेष पाण्डेय
भावेष पाण्डेय
महिलाओं की ‘सोच’: राजनीतिक वर्गीकरण का नया तरीका
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
West Bengal Assembly Elections 2026: बंगाल की जिन 5 सीटों पर हुई सबसे ज्यादा वोटिंग, वहां कितने मुस्लिम, जो बना-बिगाड़ सकते हैं ममता का खेल?
बंगाल की जिन 5 सीटों पर हुई सबसे ज्यादा वोटिंग, वहां कितने मुस्लिम, जो बना-बिगाड़ सकते हैं ममता का खेल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शेर बनाना ही था तो कायदे का बनाते', CM योगी की तस्वीर पर अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में कसा तंज
'शेर बनाना ही था तो कायदे का बनाते', CM योगी की तस्वीर पर अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में कसा तंज
विश्व
'कभी इंडिया आकर देखो मिस्टर ट्रंप, फिर...', भारत को नरक बताने पर ईरान ने लगाई लताड़, शेयर किया वीडियो
'कभी इंडिया आकर देखो मिस्टर ट्रंप, फिर...', भारत को नरक बताने पर ईरान ने लगाई लताड़, शेयर किया वीडियो
बॉलीवुड
'जमील जमाली' की पॉपुलैरिटी से खुश हुए 'धुरंधर' के प्रोड्यूसर, राकेश बेदी को दिया इतने करोड़ का बोनस
'जमील जमाली' की पॉपुलैरिटी से खुश हुए धुरंधर के प्रोड्यूसर, राकेश बेदी को दिया ये ऑफर
आईपीएल 2026
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
इंडिया
West Bengal Election: हाथ में DSLR कैमरा, आंखों पर काला चश्मा, बंगाल चुनाव के बीच नाव से पीएम मोदी ने हुगली में किया फोटोशूट
हाथ में DSLR कैमरा, आंखों पर काला चश्मा, बंगाल चुनाव के बीच नाव से पीएम मोदी ने हुगली में किया फोटोशूट
एग्रीकल्चर
Irrigation Tips: कम पानी में ऐसे करें खेतों की सिंचाई, किसानों के लिए काम के हैं टिप्स
कम पानी में ऐसे करें खेतों की सिंचाई, किसानों के लिए काम के हैं टिप्स
लाइफस्टाइल
Screen Time Effects: खुश रहने के लिए बस अपने रुटीन में करें यह छोटा सा बदलाव, बाद में थैंक यू बोलेंगे आप
खुश रहने के लिए बस अपने रुटीन में करें यह छोटा सा बदलाव, बाद में थैंक यू बोलेंगे आप
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget