Michael Review : पर्दे पर मजेदार लगेगी किंग ऑफ पॉप की कहानी, विवाद ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे तो कमाल लगेगी

माइकल जैक्सन का यह कहाना है कि म्यूजिक लोगों को साथ ला सकता है, उनके उस लक्ष्य को बताता है कि म्यूजिक को उन्होंने केवल पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज में पाजिटिव बदलाव करने के लिए भी किया था. म्जूजिक को लेकर उनके इस प्यार को दिखाती है फिल्म 'माइकल'.

कहानी: कहानी शुरु होती है साल 1966 से जहां इंडियाना के शहर गैरी में रहने वाला जोसेफ जैक्सन अपने पांच बेटों को के साथ जैक्सन 5 म्यूजिकल बैंड शुरू करता है. बैंड का गायक माइकल बाकी चारों से अलग है. उस पर एक म्यूजिक कंपनी की नजर पड़ती है. जल्द वो फेमस हो जाता है. दिक्कत तब शुरू होती है, जब माइकल अपनी म्यूजिक का राह आगे अकेले तय करना चाहता है. आगे की कहानी थिएटर में देखना सही होगा

कैसी है फिल्म: दो घंटे नौ मिनट की यह फिल्म आपको बांधे रखेगी. फिर भले ही आप माइकल जैक्शन की कहानी से वाकिफ क्यों न हो. माइकल के पिता का बार-बार यह कहना है कि जो जीतता है वो विनर होता है, जो हारता है वह लूजर होता है, वो ब्लैक हैं, इसलिए उनकी मेहनत गोरे अमेरिकन से ज्यादा होगी, सोचने पर मजबूर करती है. माइकल का बचपन, उसका अकेलापन, म्यूजिक को लेकर दीवानगी, आसपास की घटनाओं से प्रेरित उसका संगीत इसे पर्दे पर देखने में बिल्कुल बोरियत नहीं होती है. हालांकि कुछ सवाल मन में रह जाएंगे, लेकिन उनका जवाब फिल्म के पहले ही पार्ट में ढूंढना सही नहीं होगा. फिल्म के अंत में बताया गया है कि माइकल की आगे की कहानी बाकी है, जो जारी रहेगी.

एक्टिंग : इस फिल्म के स्टार हैं माइकल जैक्सन के भतीजे जाफर जैक्सन. जाफर, माइकल के बड़े भाई जरमिन के बेटे हैं. उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में साबित किया है कि वो लंबी पारी खेलने के लिए तैयार हैं. पर्दे पर जाफर नहीं, बल्कि माइकल ही दिखते हैं. उन्होंने न केवल माइकल के हाव-भाव को सही से पकड़ा है, बल्कि उनकी तरह एक कंप्लीट परफार्मर लगते हैं. दस साल के माइकल का रोल करने वाले नथालिएन लोगन मैकइंटायर का काम भी जबरदस्त है. जिद्दी और मौकापरस्त पिता के रोल में कोलमन डोमिंगो का काम बेहतरीन है. माइकल के मां और उनकी सबसे बड़ी ताकत के रोल में निया लांग का काम अच्छा है. माइकल के मैनेजर बने माइल्स टेलर अपने रोल में प्रभावित करते हैं.

राइटिंग एंड डायरेक्शन: फिल्म का लेखन जॉन लोगन ने किया है और निर्देशन की जिम्मेदारी द इक्वलाइजर ट्रायोलॉजी, द मैग्निफिसेंट सेवेन फिल्मों के निर्देशक एंटोइन फुकुआ ने उठाई है. जॉन ने इसे माइकल की बढ़ती उम्र और उसके अनुसार उनकी लाइफ और करियर में आने वाले बदलावों, उन्हें मिलने वाली सफलताओं के हिसाब से बनाया है. वह बिना कोई भाषणबाजी या विवाद दिखाए हुए केवल माइकल की कहानी पर फोकस रहते हैं. वहीं, एंटोइन की पकड़ इस दो घंटे नौ मिनट की कहानी पर मजबूत है. वह अपने उद्देश्य से भटकते नहीं हैं



म्यूजिक: इस फिल्म की जान ही इसका म्यूजिक है. 1966 के दौर में माइकल जो गाने गाते थे, उसके साथ ही अस्सी के दशक के उनके फेमस गानों बीट इट, बिली जीन, वाना बी स्टार्टिंग समथिंग, डोंट स्टॉप टिल यू गेट इनफ... जैसे कई गाने सुनने को मिलेंगे. इसके साथ ही उनकी स्टेज परफार्मेंस भी देखने का मौका मिलेगा, जो उनके कंसर्ट में होने का अहसास कराएगा.

अगर आप माइकल जैक्सन के फैन हैं, उनके गानों के दिवाने हैं, तो यह फिल्म आपके लिए है. माइकल के बचपन और म्यूजिक के लेकर उनके जुनून को देखने का मौका मिलेगा

रेटिंग- 3 स्टार्स