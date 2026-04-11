सलमान खान की 'मातृभूमि' 40 प्रतिशत फिर से हुई शूट, फिल्म में हुए बड़े बदलाव, जानिए वजह

सलमान खान को साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'सिकंदर' में देखा गया था. इसमें वह रश्मिका मंदाना के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिखे थे. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. अब 'भाईजान' अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' को लेकर सुर्खियों में हैं. पहले इसका नाम 'बैटल ऑफ गलवान' था, जिसका टाइटल बदल दिया गया था. ऐसे में अब जानकारी सामने आ रही है कि इसका 40 प्रतिशत हिस्सा फिर से शूट किया गया है. चलिए बताते हैं इसकी वजह.

दरअसल, सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' भारत-चीन के बीच विवाद पर आधारित थी. इसकी कहानी 2020 में दोनों देशों की सेना के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प पर आधारित थी. लेकिन अब दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार है, जिस वजह से रक्षा मंत्रालय ने फिल्म में कई बदलाव का अनुरोध किया है. इसके पहले इसका टाइटल 'बैटल ऑफ गलवान' से बदलकर 'मातृभूमि' किया गया. अब जानकारी सामने आ रही है कि इससे चीन का नाम भी हटा दिया जाएगा.

40 प्रतिशत हिस्से को दोबारा किया गया शूट

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' में होने वाले बदलाव के पीछे की वजह को लेकर कहा जा रहा है कि चीन और भारत के बीच रिश्तों में सुधार आया है. रक्षा मंत्रालय को सलमान खान की फिल्म के कुछ कंटेंट पर आपत्ति थी, जिसकी वजह से इसमें बदलाव किए गए.

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इतना ही नहीं, रिपोर्ट में सूत्रों रे हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि फिल्म की कहानी पहले सच्ची घटना पर आधारित थी लेकिन अब रक्षा मंत्रालय के अनुरोध के बाद इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं. कहा जा रहा है कि डायरेक्टर अपूर्व लाखिया ने फिल्म के 40 प्रतिशत हिस्से की दोबारा से शूटिंग की है. रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस री-शूट में फिल्म की कहानी को ज्यादा काल्पनिक कर दिया गदया है.

'मातृभूमि' में क्या नया जोड़ा गया?

रिपोर्ट्स के अनुसार, सलमान की फिल्म में कहानी में तो बदलाव किया ही गया साथ ही कुछ नए सीन्स भी जोड़े गए. बताया जा रहा है कि इसमें कुछ रोमांटिक सीन्स और बैक स्टोरी जैसी चीजों को भी जोड़ा गया है. इसके साथ ही मंत्रालय की ओर से किए गए अनुरोधों में एक रिक्वेस्ट फिल्म से चीन का नाम हटाने की भी की गई थी. जानकारी के मुताबिक, मेकर्स ने इसका नया कट भी जमा कर दिया है और उनकी ओर से साफ किया गया कि इसमें चीन का नाम कहीं नहीं है. अब उन्हें एनओसी का इंतजार है. लेकिन कहा जा रहा है कि मंत्रालय को अभी भी आशंकाएं हैं. हालांकि, इस पूरे मामले पर ना तो मेकर्स और ना ही सलमान खान की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है.

'मातृभूमि' की रिलीज डेट भी हुई पोस्टपोन

सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' को पहले 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था लेकिन इसमें हुए बदलावों की वजह से इसकी रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया है. रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि फिल्म की नई रिलीज डेट मई में हो सकती है. हालांकि, अभी इसकी नई तारीख को लेकर कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है.

नयनतारा संग स्क्रीन शेयर करेंगे सलमान खान

इसके अलावा सलमान खान के पास वामशी पेडिपल्ली की अनटाइटल्ड फिल्म है, जिसके जरिए वह पहली बार नयनतारा के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिखेंगे. रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि उनकी ये फिल्म अगले साल ईद 2027 के मौके पर रिलीज हो सकती है.