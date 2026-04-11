हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान की 'मातृभूमि' 40 प्रतिशत फिर से हुई शूट, फिल्म में हुए बड़े बदलाव, जानिए वजह

सलमान खान की 'मातृभूमि' 40 प्रतिशत फिर से हुई शूट, फिल्म में हुए बड़े बदलाव, जानिए वजह

सलमान खान इन दिनों फिल्म 'मातृभूमि' को लेकर चर्चा में हैं. ऐसे में इसकी रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया है. फिल्म 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 11 Apr 2026 05:59 PM (IST)
Preferred Sources

सलमान खान को साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'सिकंदर' में देखा गया था. इसमें वह रश्मिका मंदाना के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिखे थे. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. अब 'भाईजान' अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' को लेकर सुर्खियों में हैं. पहले इसका नाम 'बैटल ऑफ गलवान' था, जिसका टाइटल बदल दिया गया था. ऐसे में अब जानकारी सामने आ रही है कि इसका 40 प्रतिशत हिस्सा फिर से शूट किया गया है. चलिए बताते हैं इसकी वजह.

दरअसल, सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' भारत-चीन के बीच विवाद पर आधारित थी. इसकी कहानी 2020 में दोनों देशों की सेना के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प पर आधारित थी. लेकिन अब दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार है, जिस वजह से रक्षा मंत्रालय ने फिल्म में कई बदलाव का अनुरोध किया है. इसके पहले इसका टाइटल 'बैटल ऑफ गलवान' से बदलकर 'मातृभूमि' किया गया. अब जानकारी सामने आ रही है कि इससे चीन का नाम भी हटा दिया जाएगा.

40 प्रतिशत हिस्से को दोबारा किया गया शूट

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' में होने वाले बदलाव के पीछे की वजह को लेकर कहा जा रहा है कि चीन और भारत के बीच रिश्तों में सुधार आया है. रक्षा मंत्रालय को सलमान खान की फिल्म के कुछ कंटेंट पर आपत्ति थी, जिसकी वजह से इसमें बदलाव किए गए.  

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan)

इतना ही नहीं, रिपोर्ट में सूत्रों रे हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि फिल्म की कहानी पहले सच्ची घटना पर आधारित थी लेकिन अब रक्षा मंत्रालय के अनुरोध के बाद इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं. कहा जा रहा है कि डायरेक्टर अपूर्व लाखिया ने फिल्म के 40 प्रतिशत हिस्से की दोबारा से शूटिंग की है. रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस री-शूट में फिल्म की कहानी को ज्यादा काल्पनिक कर दिया गदया है. 

'मातृभूमि' में क्या नया जोड़ा गया?

रिपोर्ट्स के अनुसार, सलमान की फिल्म में कहानी में तो बदलाव किया ही गया साथ ही कुछ नए सीन्स भी जोड़े गए. बताया जा रहा है कि इसमें कुछ रोमांटिक सीन्स और बैक स्टोरी जैसी चीजों को भी जोड़ा गया है. इसके साथ ही मंत्रालय की ओर से किए गए अनुरोधों में एक रिक्वेस्ट फिल्म से चीन का नाम हटाने की भी की गई थी. जानकारी के मुताबिक, मेकर्स ने इसका नया कट भी जमा कर दिया है और उनकी ओर से साफ किया गया कि इसमें चीन का नाम कहीं नहीं है. अब उन्हें एनओसी का इंतजार है. लेकिन कहा जा रहा है कि मंत्रालय को अभी भी आशंकाएं हैं. हालांकि, इस पूरे मामले पर ना तो मेकर्स और ना ही सलमान खान की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है.

'मातृभूमि' की रिलीज डेट भी हुई पोस्टपोन

सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' को पहले 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था लेकिन इसमें हुए बदलावों की वजह से इसकी रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया है. रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि फिल्म की नई रिलीज डेट मई में हो सकती है. हालांकि, अभी इसकी नई तारीख को लेकर कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है.

नयनतारा संग स्क्रीन शेयर करेंगे सलमान खान

इसके अलावा सलमान खान के पास वामशी पेडिपल्ली की अनटाइटल्ड फिल्म है, जिसके जरिए वह पहली बार नयनतारा के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिखेंगे. रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि उनकी ये फिल्म अगले साल ईद 2027 के मौके पर रिलीज हो सकती है.

और पढ़ें
Published at : 11 Apr 2026 05:53 PM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN Maatrabhumi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
सलमान खान की 'मातृभूमि' 40 प्रतिशत फिर से हुई शूट, फिल्म में हुए बड़े बदलाव, जानिए वजह
सलमान खान की 'मातृभूमि' 40 प्रतिशत फिर से हुई शूट, फिल्म में हुए बड़े बदलाव, जानिए वजह
बॉलीवुड
Dacoit Box Office Day 2 Live: 'धुरंधर 2' के कहर के बीच 'डकैत' भी कर रही कमाल , दूसरे दिन 6 बजे तक का कलेक्शन 3 करोड़ के पार
'धुरंधर 2' के कहर के बीच 'डकैत' भी कर रही कमाल ,दूसरे दिन 6 बजे तक का कलेक्शन 3 करोड़ के पार
बॉलीवुड
हंसिका मोटवानी ने एक्स भाभी मुस्कान पर लिया कानूनी एक्शन, दर्ज कराया 2 करोड़ का मानहानि केस
हंसिका मोटवानी ने एक्स भाभी मुस्कान पर लिया कानूनी एक्शन, दर्ज कराया 2 करोड़ का मानहानि केस
बॉलीवुड
समय रैना के जोक से परेशान हुए Amitabh Bachchan? लिखा- सब कुछ छोड़कर आराम से बैठ जाते हैं
समय रैना के जोक से परेशान हुए अमिताभ बच्चन? लिखा- सब कुछ छोड़कर आराम से बैठ जाते हैं
Advertisement

वीडियोज

Khabar Filmy Hai: ग्लैमर की चमक के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई आई सामने | 11 April 2026 | ABP News
Weekend Recap: 😳देखिये इस हफ्ते का weekend reacp, TV की दुनिया की सभी बड़ी हलचल एक साथ #sbs
'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
बर्गर के अंदर निकला जिंदा कॉकरोच, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश!
Islamabad Meeting से पहले बढ़ा तनाव, क्या निकलेगा कोई हल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: UP में 2.89 करोड़ मतदाताओं का सफाया! 13.21% वोटर्स कम होने से कितने बदलेंगे नतीजे; जानें SIR की अहम बातें
UP में 2.89 करोड़ मतदाताओं का सफाया! 13.21% वोटर्स कम होने से कितने बदलेंगे नतीजे? अहम बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधानसभा चुनाव में सपा- कांग्रेस गठबंधन होगा या नहीं? जयपुर में अखिलेश यादव ने दे दिया बड़ा हिंट!
यूपी विधानसभा चुनाव में सपा- कांग्रेस गठबंधन होगा या नहीं? जयपुर में अखिलेश यादव ने दे दिया बड़ा हिंट!
आईपीएल 2026
'बड़े-बड़े बॉलर्स को डर लग रहा है', वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक बैटिंग पर क्या बोले पूर्व भारतीय क्रिकेटर?
'बड़े-बड़े बॉलर्स को डर लग रहा है', वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक बैटिंग पर क्या बोले पूर्व भारतीय क्रिकेटर?
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 Box Office: 'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
विश्व
अमेरिका-ईरान वार्ता के बीच पाकिस्तान ने सऊदी में तैनात किए फाइटर जेट, शहबाज शरीफ ने क्यों किया ये फैसला?
अमेरिका-ईरान वार्ता के बीच पाकिस्तान ने सऊदी में तैनात किए फाइटर जेट, शहबाज शरीफ ने क्यों किया ये फैसला?
विश्व
ईरान की कौनसी है वो एक शर्त, जिसे मान गया अमेरिका? क्या अब खुलेगा हॉर्मुज
ईरान की कौनसी है वो एक शर्त, जिसे मान गया अमेरिका? क्या अब खुलेगा हॉर्मुज
शिक्षा
कॉलेज जाए बिना गणित में मास्टर्स, डिस्टेंस मोड से सपनों को दें उड़ान; ये हैं ऑप्शन
कॉलेज जाए बिना गणित में मास्टर्स, डिस्टेंस मोड से सपनों को दें उड़ान; ये हैं ऑप्शन
हेल्थ
Esophageal Cancer: बार-बार आ रही है खांसी तो हो जाएं सावधान, हो सकता है खाने की नली में कैंसर
बार-बार आ रही है खांसी तो हो जाएं सावधान, हो सकता है खाने की नली में कैंसर
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget