'गालियां धुरंधर से कम ही हैं...', समय रैना ने आदित्य धर की फिल्म पर किया जोक

स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहते हैं. वह अक्सर अपने डबल मीनिंग जोक्स या फिर किसी पर तंज कसने की वजह से सुर्खियों में रहते हैं. ऐसे में इन दिनों वह 'स्टिल अलाइव' स्पेशल शो को लेकर सुर्खियों में हैं. उनके शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' पर काफी विवाद रहा, जिसके बाद इसे बैन कर दिया गया और अब समय रैना की वापसी नए शो के साथ हो चुकी है, जिससे उनकी एक वीडियो क्लिप सामने आई है. इसमें उन्होंने बताया कि उनके शो पर पैरेंट्स का क्या रिएक्शन था.

वायरल हो रही समय रैना की वीडियो क्लिप

'स्टिल अलाइव' स्पेशल शो की एक वीडियो क्लिप समय रैना ने इंस्टाग्राम पर शेयर की है. इसमें देखने के लिए मिल रहा है कि वह अपने पैरेंट्स के साथ स्टेज शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं. यह वीडियो शो की स्क्रीनिंग के दौरान का है, जिसमें समय रैना बताते हैं कि उन्होंने पापा के लिए मैसेज किया था, जिसे पढ़कर उन्होंने जो जवाब दिया था वो कमाल का था. इस पर समय भी आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' से अपने शो की तुलना करते हैं.

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'गालियां धुरंधर से कम ही हैं'- समय रैना

वीडियो में समय रैना अपने पैरेंट्स से कहते हैं, 'मैंने पापा को सुबह 4 बजे मैसेज किया, पापा कल आओगे आप शो देखने? थोड़ी गालियां हैं उसमें. मुझे शर्म आ रही थी पूछने में, पर ज्यादा नहीं है धुरंधर से कम ही हैं.' उनकी इस बात पर सभी जोर से हंसने लगे. वहीं, समय के पिता कहते हैं, 'बहुत मजा आ गया. मुझे तुम पर गर्व है, जो जर्नी उसने बताई है वो कमाल की और इमोशनल है. कल मुझे फेस टू फेस बता नहीं पाया. फिर मैं सुबह 6 बजे उठा तो मैसेज देखा. फिर मैंने कहा कि हमने तो धुरंधर भी देखी, हमने फैमिली मैन भी देखी, बैड्स ऑफ बॉलीवुड भी देखी.' इस दौरान उनकी बातें सुनकर लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे.

रणवीर इलाहाबादिया के कमेंट पर हुआ था विवाद

गौरतलब है कि समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' को लेकर जमकर विवाद हुआ था, इसमें रणवीर इलाहाबादिया ने पैरेंट्स को लेकर विवादित कमेंट किया था. 2025 में समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया समेत अन्य लोगों पर एफआईआर हुई थी, जिसके बाद सभी ने माफी मांगी थी. उस समय बढ़ते विवादों की वजह से मामला कोर्ट में भी पहुंच गया था. वीडियो को यूट्यूब से हटाना भी पड़ा था. साथ ही समय के यूट्यूब को भी बैन कर दिया गया था. उनका ये शो डार्क कॉमेडी की वजह से विवादों में आ गया था. ऐसे में अब वह 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का नया सीजन जल्द ही लेकर आएंगे.