हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'गालियां धुरंधर से कम ही हैं...', समय रैना ने आदित्य धर की फिल्म पर किया जोक, पापा को किया मैसेज- 'शो में आओगे?'

'गालियां धुरंधर से कम ही हैं...', समय रैना ने आदित्य धर की फिल्म पर किया जोक, पापा को किया मैसेज- 'शो में आओगे?'

Samay Raina On Dhurandhar: समय रैना का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने पेरेंट्स के साथ नजर आ रहे हैं. इस दौरान कॉमेडियन 'धुरंधर' पर तंज कसते और जोक करते दिखे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 11 Apr 2026 04:27 PM (IST)
Preferred Sources

स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहते हैं. वह अक्सर अपने डबल मीनिंग जोक्स या फिर किसी पर तंज कसने की वजह से सुर्खियों में रहते हैं. ऐसे में इन दिनों वह 'स्टिल अलाइव' स्पेशल शो को लेकर सुर्खियों में हैं. उनके शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' पर काफी विवाद रहा, जिसके बाद इसे बैन कर दिया गया और अब समय रैना की वापसी नए शो के साथ हो चुकी है, जिससे उनकी एक वीडियो क्लिप सामने आई है. इसमें उन्होंने बताया कि उनके शो पर पैरेंट्स का क्या रिएक्शन था.

वायरल हो रही समय रैना की वीडियो क्लिप

'स्टिल अलाइव' स्पेशल शो की एक वीडियो क्लिप समय रैना ने इंस्टाग्राम पर शेयर की है. इसमें देखने के लिए मिल रहा है कि वह अपने पैरेंट्स के साथ स्टेज शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं. यह वीडियो शो की स्क्रीनिंग के दौरान का है, जिसमें समय रैना बताते हैं कि उन्होंने पापा के लिए मैसेज किया था, जिसे पढ़कर उन्होंने जो जवाब दिया था वो कमाल का था. इस पर समय भी आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' से अपने शो की तुलना करते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Samay Raina (@maisamayhoon)

'गालियां धुरंधर से कम ही हैं'- समय रैना

वीडियो में समय रैना अपने पैरेंट्स से कहते हैं, 'मैंने पापा को सुबह 4 बजे मैसेज किया, पापा कल आओगे आप शो देखने? थोड़ी गालियां हैं उसमें. मुझे शर्म आ रही थी पूछने में, पर ज्यादा नहीं है धुरंधर से कम ही हैं.' उनकी इस बात पर सभी जोर से हंसने लगे. वहीं, समय के पिता कहते हैं, 'बहुत मजा आ गया. मुझे तुम पर गर्व है, जो जर्नी उसने बताई है वो कमाल की और इमोशनल है. कल मुझे फेस टू फेस बता नहीं पाया. फिर मैं सुबह 6 बजे उठा तो मैसेज देखा. फिर मैंने कहा कि हमने तो धुरंधर भी देखी, हमने फैमिली मैन भी देखी, बैड्स ऑफ बॉलीवुड भी देखी.' इस दौरान उनकी बातें सुनकर लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे.

रणवीर इलाहाबादिया के कमेंट पर हुआ था विवाद

गौरतलब है कि समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' को लेकर जमकर विवाद हुआ था, इसमें रणवीर इलाहाबादिया ने पैरेंट्स को लेकर विवादित कमेंट किया था. 2025 में समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया समेत अन्य लोगों पर एफआईआर हुई थी, जिसके बाद सभी ने माफी मांगी थी. उस समय बढ़ते विवादों की वजह से मामला कोर्ट में भी पहुंच गया था. वीडियो को यूट्यूब से हटाना भी पड़ा था. साथ ही समय के यूट्यूब को भी बैन कर दिया गया था. उनका ये शो डार्क कॉमेडी की वजह से विवादों में आ गया था. ऐसे में अब वह 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का नया सीजन जल्द ही लेकर आएंगे.

और पढ़ें
Published at : 11 Apr 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
YouTuber Samay Raina Dhurandhar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'गालियां धुरंधर से कम ही हैं...', समय रैना ने आदित्य धर की फिल्म पर किया जोक, पापा को किया मैसेज- 'शो में आओगे?'
'गालियां धुरंधर से कम ही हैं...', समय रैना ने आदित्य धर की फिल्म पर किया जोक
बॉलीवुड
Dacoit Box Office Day 2 Live: 'धुरंधर 2' के कहर के बीच 'डकैत' भी कर रही कमाल , दूसरे दिन 4 बजे तक का कलेक्शन 2 करोड़ के पार
'धुरंधर 2' के कहर के बीच 'डकैत' भी कर रही कमाल ,दूसरे दिन 4 बजे तक का कलेक्शन 2 करोड़ के पार
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' की फाइनल मिक्सिंग में लगे 30 घंटे, Aditya Dhar ने साउंड एडिटर की जमकर की तारीफ
'धुरंधर 2' की फाइनल मिक्सिंग में लगे 30 घंटे, Aditya Dhar ने साउंड एडिटर की जमकर की तारीफ
बॉलीवुड
ऋद्धिमा कपूर की चियर लीडर बनीं आलिया भट्ट , ननद की डेब्यू फिल्म 'दादी की शादी' रिलीज से पहले शेयर किया खास पोस्ट
ऋद्धिमा कपूर के बॉलीवुड डेब्यू से पहले आलिया भट्ट बनीं चीयरलीडर, 'दादी की शादी' रिलीज से पहले शेयर किया पोस्ट
Advertisement

वीडियोज

'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
बर्गर के अंदर निकला जिंदा कॉकरोच, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश!
Islamabad Meeting से पहले बढ़ा तनाव, क्या निकलेगा कोई हल?
शांतिपथ पर लेबनान वाला 'डायवर्जन'
Voter List में Mamata Banerjee या EC का 'खेला'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-ईरान वार्ता के बीच पाकिस्तान ने सऊदी में तैनात किए फाइटर जेट, शहबाज शरीफ ने क्यों किया ये फैसला?
अमेरिका-ईरान वार्ता के बीच पाकिस्तान ने सऊदी में तैनात किए फाइटर जेट, शहबाज शरीफ ने क्यों किया ये फैसला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने बदला एक और नाम, अब रविंद्र नगर के नाम से जाना जाएगा लखीमपुर खीरी का मियांपुर
CM योगी ने बदला एक और नाम, अब रविंद्र नगर के नाम से जाना जाएगा लखीमपुर खीरी का मियांपुर
आईपीएल 2026
क्या राजस्थान रॉयल्स ने बढ़ाई है वैभव सूर्यवंशी की सैलरी? IPL 2026 में इस क्रिकेटर को कितना पैसा मिलेगा
क्या राजस्थान रॉयल्स ने बढ़ाई वैभव सूर्यवंशी की सैलरी? IPL 2026 में कितना पैसा मिलेगा
इंडिया
संसद भवन में आमने-सामने PM मोदी और राहुल गांधी, दोनों के बीच क्या हुई बात, देखें VIDEO
संसद भवन में आमने-सामने PM मोदी और राहुल गांधी, दोनों के बीच क्या हुई बात, देखें VIDEO
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 Box Office: 'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
बिजनेस
Explained: अंडरगारमेंट्स से लेकर मलाश्य के अंदर... जानें कहां-कहां सोना छिपाकर भारत लाया गया?
अंडरगारमेंट्स से लेकर मलाश्य के अंदर... जानें कहां-कहां सोना छिपाकर भारत लाया गया?
एग्रीकल्चर
बदलते मौसम में कहीं खो न जाए आम की मिठास, किसान कर सकते हैं ये 5 उपाय
बदलते मौसम में कहीं खो न जाए आम की मिठास, किसान कर सकते हैं ये 5 उपाय
ट्रेंडिंग
म्यूजिक स्कूल को आखिरी अलविदा, बम की आवाजों के बीच ईरानी शिक्षक ने बजाई इमोशनल धुन, वीडियो देख रो पड़े यूजर्स
म्यूजिक स्कूल को आखिरी अलविदा, बम की आवाजों के बीच ईरानी शिक्षक ने बजाई इमोशनल धुन, वीडियो देख रो पड़े यूजर्स
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
Embed widget